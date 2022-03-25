Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefine dijital dönüşümle ilerleyecek - Son Dakika

İHKİB'in 2018'de başlattığı 'Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşüm Projesi'nde önemli bir süreç tamamlandı. Türkiye ve AB mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında uygulanan 10,4 milyon euro hibe desteği yürütülen projenin 'merkez üssü' konumundaki Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), hazır giyim ihracatçılarının hizmetine hazır hale getirildi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) 2018'de başlattığı 'Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşüm Projesi'nde kritik bir süreç tamamlandı. Türkiye ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında uygulanan 10,4 milyon euro hibe desteği yürütülen projenin 'merkez üssü' konumundaki Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), hazır giyim ihracatçılarının hizmetine hazır hale getirildi. Proje ile bir yandan AB Dijital Tek Pazar Stratejisi Türk moda endüstrisine uyarlanırken, diğer taraftan sektörü 40 milyar dolarlık ihracat hedefine taşıyacak alt yapı oluşturulacak.

"AB Dijital Tek Pazar Stratejisi'ni Türk hazır giyim sektörüne uyarlayacağız"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, proje faaliyetlerinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında moda endüstrisindeki değişim ve dönüşüm sürecinin pandemi ile birlikte olağanüstü bir hıza ulaştığını söyledi. Hazır giyimin Türkiye'de dönüşüme en hazır sektörlerin başında yer aldığını belirten Gültepe, sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi sürecinde hayati önemi ortaya çıkan dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Öncülüğünü yaptığımız değişim ve dönüşümün temellerini uluslararası ağlar ile atıyoruz. Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları Fonu (IPA) çerçevesinde projeler geliştiriyoruz. 2018'de onay süreci tamamlanan 'Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşüm' Projemizi, IPA II çerçevesinde başlattık. Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürüttüğü proje için Türkiye ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde 10,4 milyon euro hibe desteği aldık. Proje ile AB Dijital Tek Pazar Stratejisi'ni Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne uyarlayacağız. Ticaret Bakanlığımızın onayı doğrultusunda paydaşlarımızla 1,9 milyon euro işletme sermayesi katkısı sağladığımız projenin ana üssünü Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) oluşturuyor. Firmalarımız buranın imkanlarını kullanarak iş süreçlerini daha verimli hale getirebilecekler. Maliyet avantajının yanı sıra ürünlerini e-ticaret ve e-ihracat platformlarına taşıyabilecekler. Sektörün hizmetlerimizden maksimum düzeyde yararlanabilmesi için DDM'nin 'Model Fabrika' statüsünü kazanmasını hedefliyoruz".

"Kilogram başına ihracatımızı 40 dolara çıkaracağız"

İHKİB'in IPA projelerinden en çok yararlanan ihracatçı birlikleri arasında ilk sırada yer aldığını vurgulayan Gültepe, "KOBİ'ler başta olmak üzere firmalarımıza eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek katma değerli üretimimizi artırmak için kolları sıvadık. Yenilikçi, üretici, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir moda endüstrisi inşa ediyoruz. Sürdürülebilir üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde sektörü küresel pazarlarda yeniden konumlandırıyoruz. Bütün bu çalışmalarla birlikte orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı ise 40 milyar dolara çıkaracağız" diye konuştu.

Gültepe, IPA I çerçevesinde İstanbul Moda Akademisi'ni (İMA) kurduklarını, IPA III çerçevesinde de sektörün karbon ayak izinin azaltılmasını hedefleyen bir proje hazırladıklarını bildirdi. Gültepe; tekstil, lojistik ve kimya sektörlerinin de dahil olduğu projede onay sürecinin tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

TİM Başkanı Gülle: "Dijitalleşme sürecinden ihracat ailesi olarak beklentimiz çok yüksek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında değişimin güç ve maliyetli olmakla birlikte dijitalleşmenin tüm sektörler için bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Gülle, "Dijitalleşme sürecinden ihracat ailesi olarak beklentimiz çok yüksek. Bu dönemden beklentilerimiz; verimlilik artışı, tüm operasyonel süreçlerde hızlanma ve üretim bandında minimum kaybın yanında, yükselen verimlilik neticesinde çevreci üretim. Hazır giyim sektörümüzün bir bayrak taşıyıcı olarak bu sürece adım atmasını son derece önemli bir atılım olarak görüyoruz. Sektörel dijital dönüşüm stratejisinin, tüm sektörlerimize örnek bir model olacağına inanıyoruz. Hazır giyim endüstrisinin 40 milyar dolarlık ihracat hedefi Türkiye için çok anlamlıdır. Hazır giyim ve tekstil sektörü ülkemizin köklü sektörlerinden bir tanesidir. 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki haftalarda bir Cumhuriyet tarihi rekorunu daha açıklayacağız" diye konuştu.

Türkiye'de hazır giyim sektöründe dijital dönüşüm projesi

İHKİB tarafından yürütülen; Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. Mal alımı çerçevesindeki çalışmalar tamamlanarak teknik yardım uygulama süreci başlatıldı. Proje çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin "Dijital Dönüşüm Strateji" çalışmasının hazır giyim sektörüne adapte edilebilmesi, dijital dönüşüm stratejisinin ve bu alanda sektöre yönelik bir yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.

Proje paydaşlarından İstanbul Moda Akademisi ve İHKİB bünyesinde proje çerçevesinde kurulan DDM ile sektörde dijital dönüşüm odaklı hizmetler sunulacak. Moda tasarımda alana özgü yeni eğitimlerin planlanarak tasarımcı ve KOBİ'lere sunulması, dijital alanda edinilen yetkinlikler ile sektördeki potansiyel müşteri portföyünün geliştirilmesi hedefleniyor. Projede sosyal sorumluluk alanında da sektörün bilinçlendirilmesi ve pilot uygulamaların yürütülmesi bu çerçevede temel hedefler arasında yer alıyor. Öte yandan, projenin diğer bir paydaşı olan Ekoteks ile KOBİ'lerin çevre dostu uygulamalarının geliştirilmesi, Ekoteks bünyesinde sektöre sunulacak yeni test ve analiz hizmetleri ile çevre dostu üretim ve ürün anlayışının KOBİ'lerde geliştirilmesi amaçlanıyor. - İSTANBUL