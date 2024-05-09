Ekonomi

Hazır giyim ihracatı pozitif ivme kazandı

ADIYAMAN - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim sektöründe ihracatın pozitif ivme kazandığını kaydetti.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya ve beraberindekiler, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmeleri gezerek, kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Tekstil fabrikasını gezdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ramazan Kaya, üretim, ihracat ve istihdamda geçtiğimiz yılı ve bu yılın ilk dört ayını daralmayla kapatan Türkiye'nin en çok ihracat geliri sağlayan üçüncü sektörü olan hazır giyimde, Nisan ayı itibarıyla alım gruplarının temaslarının artmaya başladığı ve pozitif yönde bir gelişme yaşandığını vurguladı.

Bu durumun yıl içinde yeniden büyüme ivmesi yakalanacağına işaret ettiğini söyleyen TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Pandemi döneminde biriken stokların erimesi, tüketicilerin yeni ürün beklentisi ve ihracat pazarlarımızdaki hazır giyim harcamalarının yeniden artmasıyla birlikte alım gruplarının temaslarında moral verici bir hareketlilik başladı. 2024'ün ilk dört aylık rakamlarına baktığımız zaman hazır giyim ihracatı yüzde 13,8 düşüş ile kapattık. Toplam 5.7 milyar dolar ihracatımız oldu. Bu yılı gecen yıla göre yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir rakam düşüşüyle kapatacağız gibi gözüküyor. Ama bu son zamanlara baktığınız zaman özellikle bir aydır moral ve motivasyonumuz daha iyi. Özellikle müşteri guruplarımızın, Avrupa'da ki alım guruplarının Türkiye'ye gelmesi, müşterilerimizin depo stoklarında ki erime, tüketici eğilimindeki gelişmeler nedeniyle, pozitif yaklaşım, yakından tedarik, tedarik güvenliği ve hızlı hareket etme kabiliyetimiz olduğundan dolayı Türkiye'ye tekrar geliyorlar ve ürün alıyorlar. Bu Nisan ayı verilerine yansımadı. Biz bunu şuradan görüyoruz. Üretim ve boyahanelerde kapasite savaşı var. Test laboratuvarlarında yoğunluk artıyor. Bu verileri Mayıs, Haziran ayında görmüş olacağız. Bu bize moral veriyor. Bununla birlikte Haziran ayından itibarın özellikle merkez bankalarındaki faizlerdeki durma, geri gelme durumları olacak. Haziran ve Temmuz'dan sonra tüketim eğilimi tekrar başlayacak gibi duruyor. Yılın son çeyreğinde bir nebze normalleşme durumuna geçeceğiz gibi bir görüntü var" dedi.