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Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor - Son Dakika

Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor

22.10.2021 15:31
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor

Gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardı arkası kesilmiyor, ana hammaddesi gıda olan hazır yemek sektörü, girdiği büyük çıkmazın içinden çıkmaya çalışıyor. Hızla artan maliyetler sebebiyle zor durumda kalan hazır yemek sektörü, ekstralar hariç 4 kap menü fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini söylüyor.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bütün dünyada ve Türkiye'de adeta uçuşa geçen gıda fiyatlarının, hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi.

"FİRMALAR KAPILARINA KİLİT VURACAK"

Yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişin sebepleri ve sektöre yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dönmez, "Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor. Şu anda hazır yemek sektörü çok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak" dedi.

"MEVCUT MENÜ FİYATIYLA AYAKTA KALAMAYIZ"

Gıdada önlenemeyen fiyat artışlarının yanı sıra, genel giderlerinin de sürekli yükseldiğini dile getiren Coşkun Dönmez, önce 6 ay, sonra 3 ayda bir fiyat güncellemesine gitmek zorunda kalan hazır sektörünün, bundan sonra fiyatlarını aylık belirlemek zorunda kaldığını belirtti. Başkan Dönmez, şunları söyledi:

"Resmi enflasyon rakamlarının üzerinde seyreden gıda fiyatları sebebiyle sektör firmaları ayakta kalmakta zorlanıyor. Yemek firmaları, faaliyetlerini sürdürebilmek için kar etmek durumunda. Fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki, 3 ayda bir yaptığımız fiyat güncellemesi bile sektörün içinde bulunduğu zor durumu kurtarmaya yetmiyor. Neredeyse her gün artan gıda fiyatları sebebiyle hazır yemek sektörü firmaları olarak bundan sonraki süreçte fiyatlarımızı her ay güncellemek zorundayız. Çünkü mevcut menü fiyatıyla ayakta kalamayız. Bugün için ekstralar hariç 4 kap yemeğin fiyatı en az 15 lira olmalı."

"DÖVİZ DE TIRMANINCA ÇOĞU ÜRÜNÜ İHRAÇ ETMEYE BAŞLADIK"

Coşkun Dönmez, açıklamasında gıda fiyatlarındaki artışın sebeplerinden de bahsetti. Dönmez küresel ısınmaya bağlı kuraklık, sel baskınları, don gibi tabiat olaylarının dünya genelinde zirai üretimin azalmasına sebep olduğunu söyledi. İklim değişikliklerinin sebebiyet verdiği olumsuzluklara son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarının da eklenmesiyle gıda fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğine vurgu yapan başka Dönmez, "Doğal afetler ve pandemi sebebiyle zirai üretim düşerken, tarım ülkeleri ihracat yapmadı. Batılı ülkeler gıda depolamasına gittiler. Türkiye'de bu yaz özellikle zirai üretimin yoğun olduğu bölgelerde binlerce hektar ormanı küle çeviren yangın felaketleri, tarım ve hayvancılıkta büyük bir kayba sebep oldu. Döviz de tırmanınca çoğu ürünü ihraç etmeye başladık. Bu ise gıdada fiyatları tırmandırıyor" dedi.

Coşkun Dönmez, ithalata dayalı tarım politikalarının Türkiye'deki gıda enflasyonu tırmandırdığını, döviz kurundaki artışa bağlı olarak dışarıdan adeta enflasyon ithal edildiğini de sözlerine ekledi.

Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor

Yemek Tarifi, Türkiye, Döviz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor - Son Dakika
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