Haziran'da İhracat Artarken İthalat Daha Fazla Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran'da İhracat Artarken İthalat Daha Fazla Arttı

Haziran\'da İhracat Artarken İthalat Daha Fazla Arttı
31.07.2025 11:09
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TÜİK, haziran ayında ihracatın %7,9, ithalatın %15,2 artığını duyurdu; dış ticaret açığı yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalatın yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2025 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 38,8 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 5 milyar 889 milyon dolardan, 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında yüzde 76,4 iken, 2025 Haziran ayında yüzde 71,5 oldu. Ocak-haziran döneminde de dış ticaret açığı yüzde 16,3 artarak 42 milyar 504 milyon dolardan, 49 milyar 437 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Haziran döneminde yüzde 74,8 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 728 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 266 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 197 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 70 milyon dolar ile İtalya, 890 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 915 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 164 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 837 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 662 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 636 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 831 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 316 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 698 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 468 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 117 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ünü oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 956 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 705 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 14 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 259 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 984 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,3'ünü oluşturdu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran'da İhracat Artarken İthalat Daha Fazla Arttı - Son Dakika

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