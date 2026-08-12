Haziran'da Süt Toplama Miktarı Düştü - Son Dakika
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Haziran'da Süt Toplama Miktarı Düştü

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TÜİK verilerine göre, Haziran'da inek sütü toplanma miktarı %2,7 azalarak 995 bin ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyon 22 bin 587 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 995 bin 463 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,5 arttı, ayran üretimi yüzde 11,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 14,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 11,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,8 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,7 arttı, ayran üretimi yüzde 9,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 9,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,5 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 22 bin 587 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 995 bin 463 ton oldu.

Bir önceki ay 157 bin 453 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 11,2 oranında azalarak 139 bin 778 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran'da Süt Toplama Miktarı Düştü - Son Dakika

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