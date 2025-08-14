Haziran'da Tavuk Eti Üretimi D düştü

Haziran ayında tavuk eti üretimi 202 bin 521 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,52 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,9 arttı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı.

Bir önceki ay 241 bin 782 ton olan tavuk eti üretimi Haziran ayında yüzde 16,2 oranında azalarak 202 bin 521 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 526 milyon 665 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 1 milyar 518 milyon 267 bin adet oldu. - İSTANBUL