Haziranda Balıkesir'de 2754 Konut Satıldı - Son Dakika
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Haziranda Balıkesir'de 2754 Konut Satıldı

Haziranda Balıkesir\'de 2754 Konut Satıldı
17.07.2026 11:13
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Balıkesir'de haziran ayında 997 ilk el ve 1757 ikinci el konut satışı gerçekleşti.

Balıkesir'de haziran ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 997 ilk el, bin 757 ikinci el olmak üzere 2 bin 754 konut satıldı. Türkiye genelinde ise haziran ayında ilk el 43 bin 406 ve ikinci el 86 bin 573 olmak üzere mayıs ayında toplam 129 bin 979 konut satışı olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 oranında artarak 43 bin 406 oldu. İkinci el konut satışları ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında artarak 86 bin 573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 33,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 66,6 oldu.

Balıkesir'de ise haziran ayı TÜİK verilerine göre 997 ilk el, bin 757 ikinci el olmak üzere 2 bin 754 konut satıldı.

İpotekli konut satışları 25 bin 993, diğer konut satışları 103 bin 986 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 oranında artarak 25 bin 993 oldu. Diğer konut satışları ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 oranında artarak 103 bin 986 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20 diğer satışların payı yüzde 80 olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Haziranda Balıkesir'de 2754 Konut Satıldı - Son Dakika

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