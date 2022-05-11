Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun - Son Dakika
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Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun

11.05.2022 12:46

Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyunNİĞDE Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında aldığı hibe ile entansif koyun yetiştiriciliği yapan girişimci Fevzi Kırım, kırmızı et üretimine katkı sağlıyor.

Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun

NİĞDE Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında aldığı hibe ile entansif koyun yetiştiriciliği yapan girişimci Fevzi Kırım, kırmızı et üretimine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ile alınan hibe ile kurulan küçükbaş hayvan tesisi, küçük aile işletmeciliğinin modern örneklerinden birisi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin liraya mal olan tesisin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı tutarın yüzde 50sini hibe olarak tahsis etti. Bölgede daha çok meraya dayalı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini kurdukları modern tesiste yapan Kırım, koyunları konfor alanında yetiştirip az enerji sarf ederek verimi arttırıyor. Yaklaşık 200 koyun ile kapalı alan tekniği ile koyun çiftliği kuran Kırım'ın hedefi 3 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını 3 bine çıkarmak.

Kurulan tesiste incelemelerde bulunan Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde'de aile işletmeciliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Burası Kırsal kalkınma yatırımlarından destekli bir tesisimiz. Küçük aile işlemeciliğimizin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bakanlık tarafından kırsal kalkınma ile hibe ile yapılan bir tesis. Küçük baş hayvancılık kırmızı et üretiminde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. İlimizde 620 bin adede ulaşan küçük baş hayvanımız var ve iyi yerlerden bir tanesiyiz bu konuda. İl olarak aile işlemeciliğini biraz daha geliştirmek niyetindeyiz. Bakanımızın destekleri, yerel destekler veya farklı kredi modelleri ile beraber inşallah biraz daha bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz. Burada asıl olan üreten insanımızı yerinde istihdam edebilmek. Küçük işletmecilikten amacımız bu yönde" dedi.

İşletmeci Ziraat Mühendisi Fevzi Kırım ise, "3 yıl önce 50 koyunla başladım. Tarım il müdürlüğü tarafından başlatılan bir program vardı. Programı değerlendirerek böyle bir hayvan çiftliğine sahip olduk. Şuan burada elimizde 200 tane anne var hedefimiz bin anneye sahip olmak. Ülkemizde kırmızı et imalatına katkıda bulunmak istiyoruz. Burası kapalı sistem, ilimizde koyun yetiştiriciliği meraya dayalı. Yani merada, dağda, tepede koyun yetiştiriciliği yapılıyor. Biz burada kurduğumuz sistemle koyunu konfor alanında yetiştirip yemlerini önlerine veriyoruz. Böylece az enerji sarf ediyorlar ve verim daha da artıyor. Entansif denilen kapalı sistemde koyunculuğun yapılamayacağı söyleniyordu ama gelişen yem teknolojileri, ete olan talep, insan nüfusun artması gibi etkenler kapalı sistemin önemini artırdı, daha az enerji ve maliyetle nasıl yapabiliriz diye düşündük ve başardık.

Gençler para, akıl ve cesaretlerini birleştirebilirlerse kendi işletmelerini kurup kar elde edebilirler. Devlet destekleri de mevcut zaten. Genç girişimcilerimiz kendi öz sermayeleri ile birlikte destek alırlarsa işletmelerini büyütebilirler" ifadelerini kullandı.

Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun
Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakanlık hibe desteğiyle hayvan çiftliği kurdu: Geç çiftçinin hedefi 3 bin koyun - Son Dakika


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