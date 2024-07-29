Hepatit B Hastalığı Tedavi Edilmezse Karaciğer Sirozu ve Kansere Yol Açabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hepatit B Hastalığı Tedavi Edilmezse Karaciğer Sirozu ve Kansere Yol Açabilir

Medicana Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ahmet Cem Özuğuz, Hepatit B hastalığının tedavi edilmediğinde karaciğer sirozu veya karaciğer kanserine yol açabileceğini belirtti. Dünya genelinde 257 milyon kişi kronik hepatit B enfeksiyonu taşıyor ve her yıl yaklaşık 887 bin kişi Hepatit B'ye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de Hepatit B'nin görülme oranı genel nüfusun yüzde 4-5 arasında değişiyor. Uzm. Dr. Özuğuz, Hepatit B'den korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu vurgulayarak, aşılanmanın enfeksiyon riskini azalttığını ve hastalığın yayılmasını engellediğini belirtti.

29.07.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ahmet Cem Özuğuz, Hepatit B hastalığının tedavi edilmediğinde karaciğer sirozu veya karaciğer kanserine yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 257 milyon kişi kronik hepatit B enfeksiyonu taşıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 887 bin kişi Hepatit B'ye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise Hepatit B'nin görülme oranı, genel nüfusun yüzde 4-5 arasında (3,5 milyon kişi) değişiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Ahmet Cem Özuğuz, Hepatit B enfeksiyonunun önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Hepatit B virüsüyle bulaşan hastalığın, akut veya kronik karaciğer rahatsızlığına neden olabileceğine işaret eden Özuğuz, hastalığın tedavi edilmediğinde karaciğer sirozu veya karaciğer kanserine yol açabileceğini kaydetti.

Özuğuz, Hepatit B'den korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunun altını çizerek, aşılanmanın, enfeksiyon riskini büyük ölçüde azalttığını vurguladı.

Özellikle bebeklere doğumda yapılan aşıların, hastalığın yayılmasını engellemede kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Özuğuz, "Sağlık çalışanları, Hepatit B taşıyıcılarının yakınları ve diğer yüksek risk gruplarının da aşılanması, toplumsal bağışıklığın artmasını sağlar. Aşılanma, basit ve etkili bir yöntem olarak, Hepatit B virüsünün neden olduğu ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmede en güçlü savunma hattıdır." bilgisini paylaştı.

"Doğum sırasında enfekte anneden bebeğe bulaşabilir"

Özuğuz, Hepatit B virüsünün, enfekte kişinin kanının, semen veya diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaştığını aktararak, en yaygın bulaşma yollarını şöyle sıraladı:

"Doğum sırasında enfekte anneden bebeğe bulaşabilir. Bunun yanı sıra enfekte partnerle korunmasız cinsel ilişki yoluyla, enfekte iğne ve enjektörlerin paylaşımıyla, enfekte kan veya vücut sıvılarıyla temasla, enfekte bir kişinin kullandığı diş fırçası, tıraş bıçağı gibi kişisel eşyaların paylaşımıyla bulaşabilir."

Hepatit B enfeksiyonunun belirtilerinin değişkenlik gösterebileceğini ve bazı kişilerde hiç belirti vermediğini vurgulayan Özuğuz, belirtilerin genellikle enfeksiyondan 1-4 ay sonra ortaya çıktığını anlattı.

Özuğuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Hepatit B enfeksiyonunun belirtileri hafif olabilir ve grip benzeri semptomlar içerebilir. Ancak bazı durumlarda şiddetli karaciğer iltihabına neden olabilir. Sarılık (cilt ve gözlerde sararma), karın ağrısı (özellikle sağ üst karında), iştahta azalma, halsizlik-yorgunluk, mide bulantısı ve kusma, eklem ve kas ağrıları, idrar renginde koyulaşma gibi belirtiler Hepatit B'ye işaret edebilir."

Hepatit B tanısının kan testleriye koyulduğunu ve bu testlerin, Hepatit B virüsünün varlığını ve karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmeye yönelik yapıldığı bilgisini paylaşan Özuğuz, akut Hepatit B enfeksiyonunun genellikle spesifik bir tedavi gerektirmediğini bildirdi.

Özuğuz, şu bilgileri paylaştı:

"Enfekte bireylerin çoğu, kendiliğinden iyileşir. Ancak kronik Hepatit B enfeksiyonu uzun süreli bir tedavi gerektirir ve karaciğer hasarını önlemek için düzenli takip gereklidir. Antiviral ilaçlarla virüsün replikasyonu engellenerek karaciğer hasarı azaltılabilir. Düzenli kan testleri ve karaciğer biyopsisi ile karaciğerin durumu takip edilir. Alkol tüketiminin azaltılması, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerilir."

Kaynak: AA

Kronik Hepatit, Ahmet Cem, Hepatit B, Hepatit B, Türkiye, Kadıköy, Hepatit, Dünya, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepatit B Hastalığı Tedavi Edilmezse Karaciğer Sirozu ve Kansere Yol Açabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hepatit B Hastalığı Tedavi Edilmezse Karaciğer Sirozu ve Kansere Yol Açabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement