Hepsiburada'dan Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada'dan Kadın Girişimcilere Destek

Hepsiburada\'dan Kadın Girişimcilere Destek

Hepsiburada, 58 bin kadın girişimciyi e-ticaretle buluşturdu, desteklerine devam edecek.

15.11.2024 17:50
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Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, 8 yılda 58 bine yakın kadın girişimciyi ve 280 kadın kooperatifi e-ticaretle tanıştırdıklarını belirterek, "Kadın girişimcilerimizi daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin katılımıyla, " Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü" için İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Gökçetekin, Hepsiburada olarak Türkiye'ye ve kadına değer yaratmayı misyon edinmiş bir şirket olduklarını ve imza attıkları "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" protokolünün bu birlikteliğin bir simgesi olduğunu belirtti.

Gökçetekin, "Bugün aramızda çok başarılı iş ortaklarımız da var. E-ticaretle Hepsiburada sayesinde tanışmış ve işlerini büyütmüş girişimci kadınlar, kadınlar tarafından kurulup bugün Türkiye'nin en önemli markaları olmuş girişimlerin temsilcileri, içerik üreticileri aramızda. Sizlere de bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada'nın 25'inci yaşını kutlamaya hazırlanan bir marka olduğuna değinen Gökçetekin, şirketin bir kadın girişimci olan Hanzade Doğan tarafından kurulduğunu ve bugün de NASDAQ Tech Borsasında bir kadın tarafından kurulmuş ve bir kadın yönetici tarafından yönetilen teknoloji şirketi olduklarını söyledi.

Gökçetekin, Hepsiburada'nın Türkiye'yi e-ticaretle tanıştırmak, Türkiye'de ticareti dijitalleştirmek misyonunun yanında Türkiye'nin girişimci kadınlarını güçlendirmek ve kadın ekonomisini desteklemek gibi bir amaca da sahip olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 yıl önce hayata geçirdiğimiz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla, sektörde bir ilke imza attık. Ben 17 yıllık global kariyerimden sonra Türkiye'ye taşınarak Hepsiburada ile bu programlarla ülkemize değer üretmek üzere döndüm. Bu program Hepsiburada'nın Türkiye'nin kadınlarına inancının bir simgesidir. 8 yılda 58 bine yakın kadın girişimciyi ve 280 kadın kooperatifi bu program sayesinde e-ticaretle tanıştırdık. 60 milyon girişimci kadın ürünü Hepsiburada'da müşterilerimizle buluştu. Her ay aramıza platformumuza katılan yeni satıcıların ise yüzde 50'si kadın."

Girişimcilik yolculuğuna başlamak isteyen bir kadın için e-ticaretin iyi bir başlangıç noktası olduğuna dikkati çeken Gökçetekin, düşük başlangıç maliyeti, milyonlarca müşteriye ulaşma imkanı, esnek çalışma koşullarıyla iş hayatında bir yön değişikliğine gitmek isteyen kadınlar için e-ticaretin iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Gökçetekin, Hepsiburada'nın desteğiyle birçok kadının kendi işini kurma, büyütme ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı yakaladığına işaret ederek, "Bugün kadınlarımızın, ürünleriyle Mısır'dan Suudi Arabistan'a, Balkanlar'dan diğer ülkelere kadar uzanıyor. Hepsiburada olarak, kadın girişimcilerimize bu yolculukta tam destek sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi

Gerçekleştirdikleri projeler kapsamında kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak adına her kadın girişimciye 1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi, pazarlama ve kargo hizmetlerinde ücretsiz destek, ve ürünlerinin fotoğraflarının çekimi, dijital mağaza entegrasyonu gibi hizmetler sunacakları bilgisini paylaşan Gökçetekin, şunları kaydetti:

"E-ticarete girmek isteyen kadınların önünde genellikle büyük bir engel olarak finansman oluyor. Biz onlar için finansman desteği de sağlıyoruz. Bütün engelleri bir bir aşıyoruz. E-ticarete girmek isteyen kadınların önünde önemli bir engel olarak finansman bulunuyor. Bütün anlaşmalı olduğumuz bankalar aracılığıyla finansman desteği saplayarak bu engeli de birlikte aşıyoruz. 'Bir fikrim var ama nasıl bir yapabilirim?' diyen kadınlarımız içinde bütün muhasebe ve e-ticaret açılış programlarını, ürünlerinin fotoğraflarını ücretsiz çektikten sonra çok basit bir entegrasyon programı aracılığıyla onlarla buluşturuyoruz."

Hepsijet kargo hizmetlerinde, HepsiGlobal ile ürünleri yurt dışına götürdüğüne dikkati çeken Gökçetekin, HepsiAd'le ücretsiz pazarlama hizmeti ve Hepsipay ile de vadelendirme çözümleri sağladıklarının altını çizdi.

Gökçetekin, imzalanan protokolün, kadın istihdamını artırmak adına önemli bir adım olduğundan bahsederek, protokolün sadece girişimlerin sahibi kadınlara değil Türkiye'deki tüm kadınlara da iş imkanı sağlayacağını aktardı.

Bu işbirliğiyle yalnızca ticaret alanında değil, bilgi ve üretim odaklı girişimcilik projelerinde de kadınların yanında olacaklarını vurgulayan Gökçetekin, "Kadınların güçlenmesi, ülkemizin, ekonomimizin güçlenmesi hayatın güzelleşmesi demek. Bizler, kadın girişimcilerimizin daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu anlamlı günde bir arada olduğumuz için mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hepsiburada, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika

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