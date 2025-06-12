Hepsiburada\'dan Pazar Günü Teslimat Hizmeti

HEPSİBURADA, 81 ilde pazar günü teslimat hizmeti başlattığını duyurdu. E-ticaret platformu üzerinden sipariş veren müşteriler, pazar günleri HepsiJET aracılığıyla siparişlerini teslim alabilecek. Hepsiburada platformunda yer alan iş ortakları da gönderilerini pazar günü kargoya verebilecek. Uygulama, kullanıcıların alışveriş planlarını günlük programlarına göre daha esnek şekilde yapabilmelerini hedefliyor.

E-ticaret platformu tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü teslimat hizmeti, Hepsiburada platformundaki iş ortaklarına da önemli avantajlar sunuyor. Hizmetten platformunda yer alan HepsiJET ile anlaşmalı satıcılar da faydalanabiliyor. Siparişlerin pazar günü teslim edilmesiyle, ürünlerin müşterilere ulaşma süresi kısalıyor ve teslimat süreçlerinde oluşabilecek yoğunluklar azalıyor. Bu sayede satıcılar açısından daha yüksek müşteri sadakati ve iş hacmini artıran bir deneyim sunuluyor.

"Hepsiburada, pazar günü teslimat hizmeti kapsamında lojistik operasyonlarını da güçlendirdi. Bu süreçte transfer merkezlerinden saha ekiplerine kadar birçok noktada altyapı ve personel yatırımları yapılarak, sistemin haftanın 7 günü kesintisiz şekilde hizmet sunabilmesi sağlandı. Uygulama kapsamında çalışan sayısı yüzde 8 oranında artırılarak ek istihdam yaratıldı."

'KULLANICILARIMIZIN GÜNLÜK PROGRAMLARINA UYUM SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada Lojistik Grubu CEO'su Hakan Karadoğan şunları söyledi:

"Günümüzde tüketiciler, alışverişlerinin ne zaman ve nasıl teslim edileceği konusunda esneklik talep ediyor, bu beklentiler satın alma kararlarını da doğrudan etkiliyor. Biz de müşterilerimizin beklentilerine karşılık verebilmek için lojistik kabiliyetlerimizi sürekli geliştiriyor, hizmet standartlarımızı her geçen gün yükseltiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde devreye soktuğumuz pazar günü teslimat hizmetimizle de sektörümüzde fark yaratan bir yeniliğe daha öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda pazar günü teslimat çözümümüzle kullanıcılarımızın günlük programlarına uyum sağlamaya devam ediyoruz. Hem müşterilerimiz hem iş ortaklarımız için verimli yapılar kurmaya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."