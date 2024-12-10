Hepsiburada'dan Üçüncü Çeyrek Raporu

Ekonomi

Hepsiburada, bu yılın temmuz-eylül döneminde güçlü finansal performans sergileyerek faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) yüzde 287 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket, temmuz-eylül döneminde, 207 bin yeni müşteri kazanarak aktif müşteri sayısını 12 milyonun üzerine taşıdı. Yılın ilk 9 ayında toplam 98 milyon sipariş alan şirket, enflasyondan arındırılmış verilere göre satış hacmini yüzde 17,4 artırarak 122 milyar liraya ulaştırdı.

Şirketin üçüncü çeyrekteki toplam satış hacmi 42,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış verilere göre bu rakam, yüzde 10,3'lük bir büyümeye işaret ederken, enflasyondan arındırılmamış verilere göre büyüme oranı yüzde 70 olarak kaydedildi.

Hepsiburada, üçüncü çeyrekte FAVÖK'ü yüzde 287 artırarak bu göstergede güçlü bir iyileşme sağladı.

Şirket, FAVÖK'ün toplam satış hacmine oranını yüzde 1,2'ye yükseltti. Yılın ilk 9 ayında operasyonel nakit akışında yüzde 36,3'lük bir artışla yaklaşık 3,4 milyar liraya ulaşan Hepsiburada, serbest nakit akışını ise yüzde 50,5 artırarak 2,1 milyar liraya yükseltti.

Platformda satışa sunulan ürün sayısı 280 milyona çıktı

Üçüncü çeyrekte yaklaşık 32 milyon sipariş alan Hepsiburada, yılın ilk 9 ayında aldığı sipariş sayısını yüzde 25 artırarak 98 milyona çıkardı. Platformda satışa sunulan ürün sayısı yüzde 33'lük artışla 280 milyona ulaştı. Aktif müşteri sayısı, üçüncü çeyrekte 207 bin artışla 12,3 milyon seviyesine yükseldi. Bu kapsamda Hepsiburada, saatte ortalama 96 yeni müşteri kazandı.

HepsiJET ve Hepsipay büyümeye katkı sağladı

Hepsiburada'nın taşımacılık şirketi HepsiJET, üçüncü çeyrekte platform dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hizmeti hacmini yüzde 97 artırdı. Platform dışı müşterilerin, HepsiJET'in toplam taşıma hacmindeki payı yüzde 35'e ulaştı.

Hepsipay'in ödeme çözümlerinin toplam satış hacmindeki payı yüzde 8,8'e çıktı. Hepsiburada Limiti çözümü kapsamında, yıllık 3,1 kat hacim büyümesiyle bu alandaki performansını güçlendirdi.

Hepsiburada'nın toplam satış hacmi içerisinde pazaryerinin oranı yüzde 70,4'e ulaşırken, Türkiye'de geliştirilen "Hepsiburada Premium" üyelik bazlı sadakat programının müşteri sayısı 30 Kasım itibarıyla 3,7 milyona çıktı.

"Müşteri odaklı yaklaşımımız bilançoya yansıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, müşteri odaklı yaklaşımlarının bilançolara yansıdığını vurguladı.

Gökçetekin, "Müşterilerimizin kaliteli ve güvenilir ürünlere en kolay ve en uygun şekilde ulaşmasını sağlamak, siparişten teslimata kadar en iyi müşteri deneyimini sunmak, vizyonumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. Bu anlayış, son dönemde ortaya koyduğumuz güçlü bilançoların en büyük destekçisi oldu." ifadelerini kullandı.

Gökçetekin, 2024'ün Hepsiburada için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar enflasyondan arındırılmamış verilere göre yüzde 75, enflasyondan arındırılmış olarak ise yüzde 13 büyüme bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Karlılık ve verimliliğimizi artırdık"

Eylülde gerçekleştirilen "okula dönüş" kampanyasının etkisine değinen Gökçetekin, bu süreçte Hepsiburada Premium üyelerinin artan sipariş sıklığının satış hacmine katkı sağladığını ifade etti.

Gökçetekin, "NASDAQ Teknoloji Borsası'na kote olduğumuzdan bu yana, enflasyondan arındırılmış olarak ilk kez faaliyet karı elde ettik. FAVÖK'ümüzü üçüncü çeyrekte yüzde 287, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 192 artırdık. Bu gelişmelerle birlikte karlılık oranımız üçüncü çeyrekte 2,1 puan artarak yüzde 11,5'e yükseldi." bilgisini paylaştı.