Hesabına servet geldi, görünce aklını kaybetti! Banka çalışanları bile kendinden geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hesabına servet geldi, görünce aklını kaybetti! Banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, görünce aklını kaybetti! Banka çalışanları bile kendinden geçti
29.11.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, banka hesabına giriş yaptığında bakiyesindeki 55 milyon lirayı görünce, gözlerine inanamadı. Gürler, "Banka çalışanları bile önce 55 bin sandı sonra, 55 milyon olduğunu görünce inanamadı. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı" dedi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde bakiyesinde 55 milyon lira olduğunu görünce adeta dili tutuldu. Arkadaşının gönderdiği 6 bin 750 lirayı görmek için hesaba giriş yaptığını belirten Gürler, ekranda milyonlarca lira ile karşılaştığını söyledi. Hesabının bloke edildiğini anlatan Gürler, yetkililerden sürecin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"GERÇEKTEN HAYALLER BAŞLAMIŞTI"

Adem Gürler, "Geçen hafta pazartesi günü arkadaşım tarafından hesabıma 6 bin 750 lira havale yapıldı. O güne kadar hesabıma girmemiştim. O gün hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm. Şu anda hesaplarım blokeli. Polis ve jandarmadan bilgi aldım, bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı. 55 milyonu hesabımda gördüğümde düşünmedim değil yani" dedi.

"BANKA ÇALIŞANLARI DA KENDİNDEN GEÇTİ"

Hesaplarına el konulduğunu ve şu an işlem gerçekleştiremediğini ifade eden Gürler, "MASAK el koyduğu için banka da bir şey yapamadı. Öyle kaldım yani, banka hesabımı da şu an kullanamıyorum. Devlet büyüklerimden en azından bu parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi baksınlar. Bana vermesinler, zaten yasa yoluyla halletmek istiyorum. Burada mağdur olan benim, hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Banka çalışanları da ilk başta 55 bin lira dediler, sonra 55 milyonu görünce onlar da kendinden geçti. 'Bu nasıl bir para?' diye. Beni görüyorsun işçi, emekçi bir insanım. Kendi yağında kavrulan bir insanım" diye konuştu.

"MİLYONDA BİR TANE BEN DENK GELMİŞİM"

Gürler, sosyal medyada benzer durumları araştırdığını ancak örneğine rastlamadığını da belirterek, "Ülkemizde 'ben çok zenginim ama hesabımda 55 milyon gelmiş, kullanmam' diyecek adam yalan söyler. İlk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım, 34 sene sonra da daha gelmez yani. Milyonda bir tane ben denk gelmişim. Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından ben de baktım, araştırdım. Milyonlarca insandan bir tanesi de benim başıma geldi diye cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hesabına servet geldi, görünce aklını kaybetti! Banka çalışanları bile kendinden geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya borsalarında karışık seyir: Çin’de emlak krizi, Japonya’da yüksek enflasyon Asya borsalarında karışık seyir: Çin'de emlak krizi, Japonya'da yüksek enflasyon
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı
CHP’nin 39. kurultayı başladı Özel’in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı
Türkiye’nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti
Erdoğan törenle dağıttı 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Mustafa Sarıgül’ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda... Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

13:09
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
12:14
CHP’de kurultay maratonu Özgür Özel’den ’’Arının’’ diyen Kılıçdaroğlu’na sert mesaj
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den ''Arının'' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj
12:01
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
11:56
Mesud Barzani: “Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız“
Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız"
11:39
Aile katliamından yeni detaylar Annesini öldüren babasına “Baba ne yapıyorsun“ deyince...
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince...
11:22
Suriye yönetiminden ’PKK’ çıkışı Mazlum Abdi hedefte
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 14:03:41. #7.12#
SON DAKİKA: Hesabına servet geldi, görünce aklını kaybetti! Banka çalışanları bile kendinden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.