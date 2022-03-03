Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı - Son Dakika
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Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı

03.03.2022 00:57
Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı

Antalya'da yaşayan genç üretici, arazisinin 5 dekarına, güneş panellerinden elektrik üreten sera kurdu.

Antalya'da yaşayan genç üretici, arazisinin 5 dekarına, güneş panellerinden elektrik üreten sera kurdu. 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 50 oranında hibe alan üretici, kullanmadığı elektriği, dağıtım firmasına sattığını söyledi.

Devlet desteğiyle Aksu'da güneş panelleriyle elektrik üreten ilk ve tek sera yaptırdıklarını belirten üretici Hasan Şişli, " Aksu ilçesi Cihadiye mahallesinde 3 yıldır aktif çiftçilik yapıyorum. Çift ekim domates ekiyoruz. Yeni dikim yaptık seraya. Seramız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından aldığımız hibe desteğiyle güneş enerjisiyle çalışıyor. 25 kW gücünde, 96 tane güneş paneliyle 5 dekar kapalı alana sera kurdurduk. Güneş panelimiz 2019 yılında 178 bin TL'ye, seramızın kurulumu da 245 bin TL'ye mal oldu. Bunun yüzde 50'sini devletimiz karşıladı. Aksu'da güneş paneliyle elektrik üreten tek üreticiyiz" diye konuştu.

"Güneş paneli ile elektriği üreten tek sera "

Elektrik ihtiyacının yüzde 80'nini güneş panellerinden karşıladıklarını kaydeden Hasan Şişli, "Burada motorlu havalandırma, sirkülasyon fanları, işçi evinin elektriği, sondajın elektriğini güneş panellerinden üretilen elektrikle karşılıyoruz. Bu seramızın diğer bir özelliği ekilir dikilir sera olması sebebiyle ruhsata tabidir. Ruhsat ve iskanı olan bölgede ki tek sera diyebilirim. Elektrik maliyetlerinin artması bu günlerde çiftçimizin belini bükmektedir. O yüzden güneş panelini, çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Seralarının önüne kurdurabilirler, elektrik maliyetlerinin yüzde 80'ni bu yöntemle karşılanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Fazla elektriği satıyoruz"

Güneş panellerinden ürettikleri elektriğin fazlasını sattıklarını ifade eden Hasan Şişli, "2019 yılında kurmuş olduğumuz güneş enerjisi santrali sayesinde yıllık ortalama 4-5 bin TL olarak gelen faturamız, bin TL civarına kadar düştü. Ürettiğimiz kadar tüketirsek sorun olmuyor. Ürettiğimizin fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satma gibi bir durumumuz oluyor. Serada kış aylarında sulama ihtiyacı çok olmadığından fazla üretim sağlıyoruz. Bu üretimi de pano sayesinde dağıtım şirketinin sistemine gönderiyoruz. Uzaktan okuma sistemiyle belli bir fatura kesme durumu ortaya çıkıyor, oradan da mini bir gelirimiz oluyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Türk Lirası, Antalya, Şişli, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı - Son Dakika


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