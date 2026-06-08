Yargıtay'dan mesai kartı skandalına tazminatsız fesih kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan mesai kartı skandalına tazminatsız fesih kararı

Yargıtay\'dan mesai kartı skandalına tazminatsız fesih kararı
08.06.2026 11:26
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18 yıllık çalışan personel şefi, mesaiye gelmeyen işçinin kartını okutarak işvereni kandırdığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. Yerel mahkeme tazminat ödenmesine hükmederken, Yargıtay işvereni haklı bularak feshin haklı olduğuna karar verdi.

İşçi olarak çalıştığı fabrikada mesaiye gelmeyen personelin kartını iş yerindeymiş gibi okuttuğu için tazminatsız kovulan amire kara haber Yargıtay'dan geldi. İş Mahkemesi'nin 'tazminat ödenmeli' dediği amirin, işvereni kandırdığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

Tam 18 senedir çalıştığı fabrikadan tazminatsız kovulan personel şefi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Davacı K.B., iş sözleşmesinin haksız ve hukuka aykırı olarak tazminatsız feshedildiğini, 08.30-23.00 saatleri arasında her gün aralıksız çalıştığını, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacağının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının iş sözleşmesinin çalışanlardan Y.K'nın yerine Y. K. işyerinden ayrıldığı ve çalışmadığı halde kartını sanki çalışmış gibi basmış olması, yöneticisi olduğu çalışanı çalışmış gibi göstererek işvereni kandırmış olması nedeniyle feshedildiğini dile getirdi. Davacının fabrika kuruluşunda insan doğasına aykırı şekilde fazla saatlerle çalıştırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın reddini istedi. Davalı tarafça davacının iş sözleşmesinin diğer bir çalışanın kartını çalışmadığı halde çalışmış gibi basarak işvereni kandırması nedeniyle haklı nedenle feshedildiği tezini yersiz bulan İş Mahkemesi, tazminat talebini yerinde buldu. Kararda; "Davacının eylemiyle işvereni nasıl bir zarara uğrattığı hususunun somut şekilde ortaya koyulamadığı, davacının 18 yıllık kıdemi ve daha önce benzer mahiyette bir eylemi olmadığı düşünüldüğünde sırf bu haliyle eylemin tek başına güven sarsıcı mahiyette olduğundan bahsedilemez. Dolayısıyla feshin ancak geçerli olup olmadığının değerlendirilebileceği ancak haklı feshi gerektirir boyutta olmadığı bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı ortadadır" denildi.

Kararı davalı işveren istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, İş Mahkemesi'nin kararını onayladı. Davalı bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Oy birliği ile alınan kararda; davacının, işyerinde olmayan bir başka çalışanın kartını işyerindeymiş gibi okuttuğunun sabit olduğu hatırlatıldı. Yargıtay kararında; şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu davranışın, doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olup bu davranış nedeniyle işverenin herhangi bir zarara uğraması şart değildir. Kaldı ki, işyerinde olmadığı halde çalışmış gibi kartı okutulan işçiye çalışmadığı süre için ücret ödenmesi söz konusudur. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir, Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA

Yargıtay, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yargıtay'dan mesai kartı skandalına tazminatsız fesih kararı - Son Dakika

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