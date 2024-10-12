Hileli satış yapan firmalara dikkat: Bu markalardan uzak durun!

Bugüne kadar tüketilen gıdalarla ilgili çok sayıda paylaşım sosyal medya ağlarında yapılmıştı. Ürünlerin içeriğini inceleyen hesaplara markalar dava açmıştı. Ancak yapılan denetimlerde pek çok ürünün taklit olduğu ortaya çıktı. Bakanlığın açıkladığı liste her gün güncellenirken tüketiciler gıdalardaki sahteciliğin mide bulandırıcı boyutlarda olduğu ortaya çıktı. Üstelik market raflarında sıkça görülen hileli ürünlerin fiyatları temiz gıdalarla yarışıyor.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan hileli ürünler listesi:
Bakanlık incelemelerinde en çok bal ve zeytinyağında taklit olması dikkat çekti. Piyasada Sade Naturel Bal olarak bilinen ve süzme çiçek balı diye satış yapan Ankara merkezli markanın balının gerçek olmadığı belirlendi.
Firmanın "Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L" ürününe tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
"Naturel Sızma Zeytinyağı" 5 L adlı ürüne tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı.
"Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" adlı ürününün yağ oranı tespit edildi ayrıca bu peynirin içindeki yağın da bitkisel yağ olduğu ortaya çıktı.
"Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" adlı ürününde bitkisel yağ ile birlikte Nişasta tespit edildi.
Afyonkarahisar'da üretilen Emirdağ markalı mozerella peyniri ve yarım yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ ile nişasta tespit edildi.
Zeytinyağı üretimiyle ünlenmiş Edremit'te "Olive Oil"in soğuk sıkım zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı.
"Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L" adlı ürüne tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı.
"Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L" adlı ürünün içinde tohum yağları bulundu.
Aksaray'da üretim yapan Aylaç markasının tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.
Ankara merkezli Güngör markasının yarım yağlı kaşar peynirinde de bitkisel yağ tespiti yapıldı.
Balıkesir'de üretim yapan Aydenit Et'in dana sucuğunda sakatat (dil) tespit edildi.
Kayseri sucuğu olan Başyazıcı markasının sucuğunda da kafa eti olduğu ortaya çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üretim yapan Darende markasının 200 gramlık örgü peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.
Yine Afyonkarahisar'da Mustafa Biçici adıyla üretilen piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.
Aydın Koçarlı'da üretim yapan Elif Cafe Yeni Foça'nın 5 litrelik sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırılmış.
Fatih Gold markasının poşet çayında gıda boyası ortaya çıktı. Marka Ümraniye İstanbul'dan dağıtım gerçekleştiriyor.
Danamet markasının kangal sucuğunda, kanatlı eti tespit edildi.
Yine Yıldız markasının ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat ortaya çıktı. Yıldız sucuk üretiminde kafa eti kullanmış.
Konya Karatay'da üretim yapan Emirbey'in tuzlu tereyağında süt harici yağ kullanıldı.
Zeytinyağı üretimiyle ünlü başka bir kent olan Bursa'da Egelim Naturel Olive Oil markası 5 litrelik ürününe tohum yağı karıştırmış.
Fıstığıyla meşhur Antep'te Fıstıkçı Baba Yeşil Toz Fıstık adıyla üretim yapan markanın bir kilogramlık ürününde yer fıstığı kullanılmış.
Dergah Kokoreç dana köftesinde deri ve kanatlı hayvan eti kullanmış.
Emirdağ'ın mozeralle peynirinde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.
Burhanet Kangal'da ısıl işlem görmüş piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.
Danacıoğlu sucuğunda kanatlı hayvan eti ve deri kullanıldı. Marka Kayseri'de üretim yapıyor.
Tam yağlı taze tost peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Siyah Çay
Gıda Boyası Tespiti
Yarım Yağlı Lavaş Peyniri
Bitkisel Yağ Tespiti
Dilimli Kaşar Peyniri
Yağ Oranının Düşük Olması
Kuru Kekik
Yabancı Madde Tespiti
Kekik
Yabancı Madde Tespiti
Kekik
Yabancı Madde Tespiti
Naturel Sızma Zeytinyağı (Soğuk Sıkım) 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Petekli Akasya Çiçek Balı
Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Saf Zeytinyağı
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Riviera Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Riviera Zeytinyağı 18 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)
Kanatlı Eti Tespiti
Kuşbaşılı Pide Harcı
Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Pişmiş Dana Kıymalı İç Harç
Sakatat (baş Eti) Tespiti
Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Naturel Sızma Zeytinyağı 18 L
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Son Dakika › Ekonomi › Hileli satış yapan firmalara dikkat: Bu markalardan uzak durun! - Son Dakika
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