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Ekonomi

Hindi Fiyatları Rekor Kırdı

Eflani'de hindiler 3.500 liradan satışa sunuluyor, fiyatlar yem maliyetlerindeki artışla yükseldi.

23.12.2024 19:37
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Hindi fiyatları gram altını geçti

Eflani hindisi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde, demir ve protein açısından zengin bir besin olan ve kolesterol hastalığına iyi gelen hindiler 3 bin 500 liradan pazardaki yerini aldı.

Türkiye'nin kaliteli ve lezzetli hindilerinin yetiştirildiği Karabük'ün Eflani ilçesinde hindiler yeni yıl öncesinde pazarlarda satışa sunulmaya başladı. İlçede 4 ile 9 kilogram arasında değişen hindilerin canlı halde kilosu 400 TL'den, kesilmiş halede ise kilosu 500 TL'den alıcı buluyor.

Doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenen hindilerin eti demir ve protein açısından zengin bir besin maddesi olurken kolesterol hastalığına da iyi geliyor.

Tavuk ve hindi yetiştirici Mücahit Aydemir, geçen yıl hindi yetiştirdiğini, bu yıl da sadece tavuk yetiştirip yumurta üretimi yaptıklarını belirtti.

Hindi fiyatının 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında değiştiğini ifade eden Aydemir, "Kilogramı 400 yüz liraya tekabül ediyor. Bir kilo canlı ürün dört yüz liradan alabiliyorsunuz" dedi.

Toplu alımlarda hindinin daha uyguna alınabildiğini aktaran Aydemir, pazardaki hindilerin 6 ile 8 kilo arasında değiştiğini söyledi.

Aydemir, hindi fiyatlarının artmasının nedeninin yem fiyatlarının artmasından kaynaklandığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Karabük, Ekonomi, Eflani, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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