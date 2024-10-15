Hisarcık'ta 70 yıllık köprünün yıkımına başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcık'ta 70 yıllık köprünün yıkımına başlandı

Hisarcık\'ta 70 yıllık köprünün yıkımına başlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yerine yenisinin yapılacağı yaklaşık 70 yıllık Koca Köprünün yıkımına başlandığı bildirildi.

15.10.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yerine yenisinin yapılacağı yaklaşık 70 yıllık Koca Köprünün yıkımına başlandığı bildirildi.

Hisarcık ilçe çıkışı Emet ilçesi yönünde bulunan Koca Köprünün yıkımının ardından Karayolları tarafından yapımına başlanacak yeni köprü 82 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olacak. Köprünün 2 aylık yapım süresince ulaşım Hisersan yolu üzerinden sağlanacak. Ağır vasıta araçlar ise Gediz- Simav yeni çevre yolunu kullanacaklar.

İlçe girişindeki Koca Köprünün yüklenici firma tarafından yıkılarak yeniden inşa edileceğini söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, "Ayrıca İğde köyü mezarlığından TOKİ kavşağına kadar 2,5 kilometrelik kısma sıcak asfalt atılacak. İlçemize yapılan yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, İl Başkanımız Mustafa Önsay'a, milletvekillerimiz Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer'e, önceki dönem Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta 70 yıllık köprünün yıkımına başlandı - Son Dakika

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