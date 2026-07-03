Hisarcık\'ta halk ekmek fabrikası inşaatı başladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilecek halk ekmek fabrikası projesinde inşaat çalışmaları başladı.

Koruma betonunun uygulanmasıyla birlikte temel donatısı ve çelik hasır çalışmalarının yapılabilmesi için sağlam, temiz ve uygun bir zemin oluşturulacağı belirtildi.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, modern üretim tekniklerini geleneksel fırıncılık anlayışıyla bir araya getirecek tesisin yalnızca bir üretim merkezi olmayacağını ifade etti.

Başkan Demirtaş, "Modern üretim tekniklerini geleneksel fırıncılık kültürüyle buluşturacak olan tesisimiz, sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda halkımızın sağlığına ve bütçesine sahip çıkan bir dayanışma noktası olacaktır. Günlük ekşi mayalı toplam 10 bin ekmek üretme kapasitesine sahip tesisimizde yılsonuna kadar üretime başlamayı hedefliyoruz. Üretim sürecimizde temel önceliğimiz, hijyen standartlarını en üst seviyede tutarak vatandaşlarımıza güvenle tüketecekleri ürünler sunmaktır" dedi. - KÜTAHYA