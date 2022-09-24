HİSARCIKLIOĞLU: 29 EKİM'DE TOGG FABRİKASINI AÇIYORUZ - Son Dakika
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HİSARCIKLIOĞLU: 29 EKİM'DE TOGG FABRİKASINI AÇIYORUZ

24.09.2022 23:24

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı, Türkiye'nin otomobili. Bu görevi üstlendikten sonra Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz" dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı, Türkiye'nin otomobili. Bu görevi üstlendikten sonra Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Valilik ve belediyeyi ziyaret ettikten sonra Dumandağ Vakfı'nın açılışına katılan Hisarcıklıoğlu daha sonra biyogaz tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu son olarak bir otelde, ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı. Programda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve il protokolü tarafından ekonomiye değer katan başarılı iş insanlarına plaket takdim edildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Cemil Çiçek, Eski Tarım ve Orman Bakanı Kutbettin Arzu eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüz yılın salgınıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu. "Ne yapacağımızı bilmiyorduk ama Elazığ dahil 365 oda ve borsamız görevinin başındaydı. Üyelerin sıkıntısını, derdini her gün bana bildirdiler. Bende gece 21.00'a kadar topladım ve ilgili bakana, Cumhurbaşkanımıza, ilgili bürokrata, bunu çözecek kimse ona ilettim. Şunu gururla söyleyeyim, pandemi döneminde bana 220 tane talebiniz olmuş. 220 talebin yüzde 97'si ama öyle ama böyle çözüldü" dedi.

'29 EKİM'DE TOGG FABRKASINI AÇIYORUZ'

Huzurlu ortamda istihdamın ve yatırımın başladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Huzur oldu mu istihdam ve yatırım başlar. Şu anda bölgelerimize bakıyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden herkes bizden Cumhurbaşkanımıza söyleyin de yeni OSB arazisi geliştirsin. Yeni OSB istiyorlar. Bu neyin göstergesi? Yatırım iştahının göstergesi. Huzur oldu mu ticaret, ticaret oldu mu zenginlik. Bu kapsamda Allah'a çok şükür buralarda bir yatırım iştahı var haberiniz olsun. Ben bunu Ankara'da görüyorum. Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı, Türkiye'nin otomobili. Bu görevi üstlendikten sonra Allah nasip ederse 29 Ekim'de TOGG fabrikasını açıyoruz."

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Kaynak: DHA

29 Ekim, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HİSARCIKLIOĞLU: 29 EKİM'DE TOGG FABRİKASINI AÇIYORUZ - Son Dakika

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