Hisarcıklıoğlu: Enflasyon Tek Haneye İnmeli - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu: Enflasyon Tek Haneye İnmeli

Hisarcıklıoğlu: Enflasyon Tek Haneye İnmeli

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, enflasyonun azaltılmadan ekonomik risklerin düşmeyeceğini vurguladı.

26.04.2025 21:10
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yaşadığımız en büyük sorunlardan biri yüksek enflasyon, enflasyon tek haneye inmeden ekonomideki riskleri azaltamayız." dedi.

Palandöken Ekonomi Forumu için kente gelen Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası yeni hizmet binasında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada Palandöken Ekonomi Forumu'nun vizyon gerektiren bir program olduğunu söyledi.

Erzurum'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Erzurum, Türkiye'nin en büyük hayvancılık illerinden biri. 400 bin büyükbaş, 300 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Doğu'nun canlı hayvan merkezi konumunda. Et ve süt üretimi bakımından Erzurum, Türkiye'de ilk 10 il içinde yer alıyor. Tarımsal üretimde arpa, buğday, şeker pancarı ve yem bitkileri öne çıkıyor. Borsamız da 1946'dan beri Erzurum'un tarım ve hayvancılığına hizmet veriyor." diye konuştu.

"Faiz oranları çok yüksek, böyle bir kar yok"

Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsasının seneye 80. yaşını kutlayacağını hatırlatarak, önceki hizmet binasının depreme dayanıksız olduğunu anlattı.

Dünyada yaşanan ticaret sorunlarına değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada sıkıntılarımız var, bunların en başlıcası da dünyada artan korumacılık duvarlarının örülmesi, ticaretin önüne duvarlar örülüyor. Bu da dünyadaki 7 milyar insan açısından müthiş bir haksızlık çünkü ticaret olmadan üretim olmaz, üretim olmadan istihdam olmaz, istihdam olmadan da zenginlik olmaz. Dünyada toplumların zengin olabilmesinin yolu tek ticaretten geçiyor. Ticaret yoksa zenginlik yok, ne kadar çok ticaret o kadar zenginlik. Artan bu gümrük vergileriyle ticaretin önüne set çekmek istiyorlar. Bundan dolayı da inşallah dünyayı yöneten ülkelerin liderleri aklıselim kararlar verirler, dünyanın daha da fakirleşmesine sebebiyet vermezler. Özellikle yaşadığımız en büyük sorunlardan biri yüksek enflasyon, enflasyon tek haneye inmeden ekonomideki riskleri azaltamayız. Bu kapsamda daha önce tek haneli enflasyonu yaşadık hepimiz biliyoruz. 2006-2013 boyunca tek haneli enflasyon vardı. Bütün banka müdürleri sizlerin kapınızın önünde kuyruklarda 'krediyi benden kullan, şöyle cazip, böyle cazip şunu bunu veriyoruz' derlerdi. Şimdi maalesef yüksek enflasyondan dolayı finansmana ulaşımda çok sıkıntı çekiyoruz, faiz oranları da çok yüksek, böyle bir kar yok. O karı ödeyecek bir durumumuz da yok. İnşallah yakında izin alırsak kredi garanti fonu kapsamında da bir müjdemiz olacak."

"Erzurum Borsamız adeta bir proje fabrikası"

Erzurum Ticaret Borsasının üyelerine 5 yıldızlı hizmet ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum Borsamız adeta bir proje fabrikası ve bununla gurur duyuyorum. Ülkemizdeki diğer borsalara örnek olacak işler yapıyorlar. Et süt sektörü soğuk zincir projesini gerçekleştirdi, bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Borsamız, coğrafi işaretlere de büyük önem veriyor, Erzurum'un değerlerine sahip çıkıyor. (Hakan Oral) Bayrağı devraldığında coğrafi işaretli 7 ürün varken şimdi 60'a çıktı. Türkiye'de en önde gelen odalar ve borsaların içinde yer alıyor. Erzurum Ticaret Borsamız mesleki eğitime de önem veriyor, meslek liselerine hamilik yapıyor. Özellikle nitelikli ara elman yetiştirilmesi noktasında Erzurum'da katkı veriyor. 21 Nisan'da YÖK ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde de meslek yüksekokullarına da aynı liseler gibi yapacağız inşallah. Borsamız Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarına da hamilik yapacak."

Hisarcıklıoğlu, zirai don ile ilgili de "En önemli sıkıntılardan biri de son günlerde yaşadığımız don felaketi. Hakan Oral da bunu bölge toplantısında dile getirdi, sizden gelen tüm sıkıntıları takip ediyoruz, bunları hepsini ifade ediyor. Ben de başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, bakanlarımıza sizler adına iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun tedbirli olmamız." diye konuştu.

Toplantıya, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ile çevre illerin oda başkanları da katıldı.

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Kaynak: AA

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