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Ekonomi

Hizmet Gazetesi Güneş Oluyor

Hizmet Gazetesi Güneş Oluyor

Yarım asırlık Hizmet Gazetesi, 25 Kasım'dan itibaren Denizli Güneş Gazetesi ismiyle yayın yapacak.

22.11.2024 16:00
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Denizli basınının mihenk taşlarından olan yarım asırlık Hizmet Gazetesi, yeni bir döneme giriyor. Gazete, 25 Kasım Pazartesi'den itibaren Güneş Gazetesi ismiyle Denizli ile buluşuyor.

Bundan 48 yıl önce, iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde kurulan Hizmet Gazetesi; yıllar içinde, nitelikli ve kaliteli yayınlarıyla Denizli'nin sesi olmayı başardı. Neredeyse yarım asırdır yayınlarını sürdüren Hizmet Gazetesi'nin değişimiyle, Denizli medyasında yeni bir dönem başlıyor. Denizli'de yayın hayatını sürdüren Denizli, Yeni Olay ve Hizmet gazetelerinin birleşimiyle güçlü bir yayına dönüşüyor. Bu güçle birlikte gazetemiz, bundan sonra Denizli Güneş Gazetesi ismiyle okuyucularıyla buluşuyor.

Basın sektöründeki değişim hızla sürerken, Denizli Güneş Gazetesi, gelenekten aldığını geleceğe taşıma misyonunu üstleniyor. Bu misyon doğrultusunda daha da güçlenerek yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yarım asırdır gazetecilikte ve habercilikte kalitesini kanıtlayan Denizli Güneş, yarınlara daha güçlü giriyor.

Denizli Güneş; bir kent gazetesi olma bilinciyle, yalnızca haber değil, kentin sosyal yaşamından, kentin kültürüne kadar pek çok konuya ışık tutuyor. Yazarların gazetelerde neşrettiği konular, kitaplara dönüşüyor. Yıllardan bu yana Denizli ile bütünleşen kökleri sayesinde de Denizlili olmaya ve Denizli'nin sorunlarıyla dertlenmeye, sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Denizli medyasında yeni dönem

Denizli Güneş Gazetesi'nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdil Yaşaroğlu, değişimin Denizli medyasında yeni bir dönemi başlattığını söylüyor. Yaşaroğlu, "Denizli'nin en önemli marka değerlerinden biri olan Hizmet Gazetesi'nde yeni bir döneme giriyoruz. 70 yıllık tarihiyle Denizli'nin en köklü gazetesi Denizli, yenilikleriyle tanınan Yeni Olay ve Hizmet Gazetesi'nden oluşan konsorsiyumla gücümüze güç katıyor ve daha ilerileri hedefleyerek hareket ediyoruz" dedi.

Denizli'nin sesi olmayı sürdüreceğiz

Yaşaroğlu, değişimi şu sözlerle özetledi:

"Gazetemizin ismi bundan sonra Denizli Güneş Gazetesi olarak devam edecek. Burada değişmeyen ise yarım asırlık geleneğimize bağlı kalarak Denizli'nin sesi olmayı sürdüreceğiz. Tecrübeli ve her biri işinde yetkin ekibimizle birlikte yayınlarımızı daha nitelikli hale getirmek için gayret göstereceğiz. Gazetemiz 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeni logosu ve ismiyle okuyucularımızla buluşacak"

Denizli'nin tek gazetesi

Denizli'de Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana yayımlanan onlarca gazete oldu. Özellikle teknoloji çağıyla birlikte değişimler yaşansa da Denizli Güneş Gazetesi, çizgisini bozmadan bugünlere ulaşan tek gazete oldu. Denizli Güneş Gazetesi, Denizli'nin tek gazetesi olarak üzerine yüklenen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet Gazetesi Güneş Oluyor - Son Dakika

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