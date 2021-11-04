Hizmet İhracatçıları, 150 milyar dolarlık hedef için bir araya geldi

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), orta vadedeki 150 milyar dolarlık ihracat hedefi için strateji toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, HİB, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi olan hizmetler sektöründe ihracatın artması ve sektörlerin gelişmesi amacıyla 2018 yılında kurularak 2 bini aşkın üyeye ulaştı.

2019 yılında 64,4 milyar dolar, salgının başta hizmet olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkilediği 2020 yılında ise 34,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ve 10 milyar dolar cari fazla veren hizmetler sektörü, HİB'in önderliğinde potansiyeline daha hızlı şekilde ulaşacak.

HİB bünyesindeki 10 alt sektörün ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılacak strateji toplantılarının ilki, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Sektör Başkanı Ozan Nalcıoğlu, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Yazılımdaki fırsatı kaçırmayalım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, yazılım ve bilişim sektörünün yarattığı katma değer ve ülke için öneminin farkında olduklarını belirterek, "Bakanlık olarak hizmet ihracatı stratejik bir öneme sahip, her bir alt sektör için ayrı ayrı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yazılım ve bilişim sektörünü de geliştirmek için gereken çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörün çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve dinamiklerinin çok hızlı şekilde değiştiğini ifade eden Öztelli, sektörün ihtiyaçlarını hızlıca tespit edip destekleri hızlı bir şekilde devreye sokabilmenin ve sektörün hızına yetişebilmenin önemini vurguladı.

TİM Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık da, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusun büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Sanayide robotik dönüşümü kaçırdık ama yazılımdaki fırsatı kaçırmayalım. Kuluçka merkezleriyle, doğru teşviklerle yeni girişimler ortaya çıkarabiliriz. Üstelik firmalarımızın kullandığı yazılımlar stratejik öneme sahip ve maalesef birçoğu yurt dışı menşeli. Bu durumu tersine çevirmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Birlik bünyesindeki eğitim hizmetleri, eğlence ve kültür hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, liman işletmeciliği ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, diğer iş hizmetleri sektörlerinin detaylı bir şekilde analizlerini yaptırdıklarını ifade eden Akbalık, yaklaşık 1 yıldır çok detaylı bir araştırma üzerine çalıştıklarını aktardı.

Bu araştırma sayesinde sektörlerin mevcut pozisyonlarını, rakiplerin stratejilerini, hedef pazarları ve nasıl konumlandırma yapılması gerektiği gibi sonuçlara ulaşacaklarını bildiren Akbalık, "Bu sayede sektörlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tespit edip ortak bir amaç doğrultusunda yol haritası çizeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef 15 milyar dolar ihracat"

HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Sektör Başkanı Ozan Nalcıoğlu ise yazılım ve bilişim hizmetleri sektörünün yarattığı verimlilik ve istihdam etkisi ile ekonomiler üzerinde kendi büyüklüğünün üstünde etki oluşturduğunu belirtti.

Ürettiği çıktı ve hizmetler ile tüm sektörlere doğrudan katkı sağlayarak ekonomi genelin, etkilediğinin altını çizen Nalcıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın dönemiyle birlikte birçok sektörün ertelediği dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte sektörün yarattığı dolaylı etkileriyle beraber yarattığı ekonomik katma değerin gelecek yıllarda çok daha yükselmesi kaçınılmaz olacak. 2019 yılında 23 milyar dolar toplam gelir ve yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan sektörümüz 2020 yılında yüzde 40'tan fazla artışla 2 milyar dolar ihracat geçekleştirdi. Yakalamış olduğumuz bu artış trendini iyi kullanarak ve atacağımız doğru adımlarla 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara ulaşacak ve dokunduğumuz birçok sektöre de katkı sağlayacağız."

HİB Genel Sekreteri Fatih Özer de 2018 yılında kurulan HİB'in kısa sürede 2 binden fazla üyeye ulaştığını belirterek, "Bakanlık bünyesinde sadece hizmet sektörü için oluşturulan Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve bu yapının destekleri hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak. Bizler de yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda, sektörlerin beklentileri, ihtiyaçları ve yaşadığı sorunları sizlerle yapacağımız görüşmeler ile belirleyecek ve her bir sektörümüzün ihracatını, ihracatçı sayısını ve yarattıkları katma değeri artırmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.