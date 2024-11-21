Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri Verildi

Ekonomi

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB üyeleri katıldı.

Avdagiç, 2023'ü hedeflenenin üzerinde, 106 milyar dolarlık ihracatla tamamladıklarını belirterek, bu rakama ulaşılmasında 10 sektörün tamamının önemli katkısı olduğunu anlattı.

En büyük katkının, her zaman lokomotifliği üstlenen turizm ve seyahat sektörlerinden geldiğini dile getiren Avdagiç, şöyle devam etti:

"Hizmetler sektörü ihracatımız, 2023'te 56,7 milyonu aşan yurt dışı ziyaretçi sayımızla 2022'ye göre yüzde 9 artışla 49,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yine bugün 160'tan fazla ülkede 800 milyondan fazla seyirciye ulaşan dizilerimiz de ihracatımızda pay sahibi oldu, küresel rekabetçiliğimizi perçinledi. Lojistik ve taşımacılık sektörümüzün ise ihracatımızdaki payı gittikçe artıyor. 2023'te 18,7 milyar dolar olan sektörün ihracatının, yakın gelecekte 40 milyar doların üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Yüzümüzü güldürecek sektörlerimizden biri de sağlık hizmetleri. Dünya sağlık hizmetlerindeki ihracat gelirimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

2018'de kurulduklarında, ihracat yolculuğuna 644 üyeyle başladıklarını ve yılbaşında bu sayının 5 bine ulaştığını belirten Avdagiç, yılın 10 ayında üye sayısının 5600'ü aştığını söyledi.

"Üye sayısı az ama etkisi büyük bir sektör olarak, kısa zamanda Türkiye ekonomisinin yeni soluğu olduk." diyen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hizmet İhracatçıları, Türkiye'nin küresel pazardaki iddiasının yeni sembolüne dönüştü. Türkiye'nin her sektörüne olumlu katkılar sağlayarak, ekonomimizi ve üretimimizi büyüttü. Hizmet İhracatçıları sadece ihracatımıza değil, sadece istihdamımıza değil, Türkiye'nin cari açığına da pozitif etki yapıyor. İhracatçı niteliğe sahip sektörlerimizi analiz ettiğimizde, onların içinde HİB'in müstesna bir yeri olduğunu görürüz. Çünkü neredeyse tüm ihracatçı sektörler cari açık verirken, hizmet ihracatçıları net cari fazlaya sahiptir.

Sözgelimi, ödüllerini dağıttığımız 2023 yılında gerçekleştirilen 106 milyar dolarlık ihracatımızla oluşturduğumuz cari fazla, tam 56,7 milyar dolardır. Yani sektörümüz yaptığı ithalatın iki katından fazlasını ihraç etme başarısını göstermiştir. Aynı oranları 2024 yılının ilk 9 ayında da görüyoruz. Yaptığımız ithalatın iki katından fazla ihracat yaptık. Kuşkusuz bu fazlayı elde etmemizin iki önemli sebebi var. Bütün sektörlerimize örnek olması gereken bu iki özellik şudur. Birincisi, sektörün dışa bağımlılığı görece daha azdır. ikincisi ise üretilen katma değer yüksektir."

2024 hedefi 110 milyar dolar

Hizmet ihracatçılarının 2023'teki 106 milyar dolarlık ihracattan sonra, 2024 hedefini 120 milyar dolara yükselttiklerine değinen Avdagiç, "2024 yılının ilk 9 ayında tam 86,4 milyar dolarlık ihracat yaptık. Kalan 3 ay içinde de ihracatımız ilk 9 ayın aylık ortalamasında devam ettiğinde 121 milyar hedefine ulaşmış olacağız." dedi.

Küresel ekonomideki risklere de değinen Avdagiç, dünyanın yaşadığı kargaşaya Trump'ın katı korumacılık politikaları ve sert ticaret savaşlarının ekleneceğini, gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan etkileneceğini vurguladı.

"En çok hizmet ihracatı yapan ülkeler arasında 21. sıradayız"

TİM Başkanı Gültepe, hizmet ihracatının dış ticarette artı yazan sektörlerin başında yer aldığını söyledi. Bu artının gelecekte çok daha yüksek değerlere ulaşacağını belirten Gültepe, şunları söyledi:

"Yani ülkemiz ve ihracatımız için stratejik bir sektörden bahsediyoruz. Gerçekten de hizmet sektörümüz, büyüyen Türkiye ekonomisinin sürükleyici gücü konumunda bulunuyor. Sektörümüz, teknoloji, yazılım geliştirme ve dijital hizmetler gibi alanlarda inovatif çalışmalarıyla da bizi gururlandırıyor. Bu alanlardaki yenilikler diğer sektörlerde de üretkenlik ve verimlilik artışı sağlıyor.

Verimlilik hiç kuşkusuz genel ekonomik performansı artırıyor. Seyahat, taşımacılık, bakım-onarım ve dijital hizmetler gibi pek çok alanda uluslararası pazarlarda kendimize sağlam bir yer edindik. 2023'te hizmet ihracatımızı yüzde 14 artışla 106 milyar dolara çıkardık. 7,8 trilyon dolar olan dünya hizmet ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,35'e yükselttik. En çok hizmet ihracatı yapan ülkeler arasında 21. sıradayız."

Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam hizmet ihracatının yüzde 7 artışla 86,4 milyar dolara ulaştığına işaret eden Gültepe, yıl sonunda 110 milyar doları aşacaklarını vurguladı.

Küresel hizmet ticaretinin mal ticaretine göre daha hızlı büyüdüğüne dikkati çeken Gültepe, "Örneğin son 10 yılda küresel mal ticareti ortalama yüzde 2,3 büyüdü. Küresel hizmet ticaretinde büyüme oranı ise yüzde 4,9'a ulaştı." ifadesini kullandı.

Gültepe, hizmetler kategorisinin teknolojik gelişmelerin en hızlı sonuç verdiği sektör olarak öne çıktığını ve hizmet ihracatının yapay zekanın imkanlarından en fazla fayda sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirtti.

Hizmetlerin de artık yapay zeka sayesinde ihtiyaca göre kişiselleştirildiğine ve tüketici odaklı şekillendiğine vurgu yapan Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çarpan etkinin gücünü hizmet sektörümüzde daha çok görmek istiyoruz. Çünkü çok değil, 4 yıl sonrası için 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyoruz. 2028 yılında, turizmde 100 milyar dolar, lojistikte 40 milyar dolar, yolcu taşımacılığında 32 milyar dolar ve yazılımda 7 milyar dolarlık hedefimiz var. Diğer alt sektörlerde ise toplamda 22,5 milyar dolar ihracat öngörüyoruz. Bunlar son derece önemli ve ülkemizin kalkınma sürecine doğrudan katkı verecek rakamlar. 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı, toplam dış ticaret dengemizi de önemli ölçüde etkileyecek. İnşallah 200 milyar dolarlık hacme ulaştığımızda küresel hizmet ihracatından aldığımız payı da yüzde 2'ye çıkarmış olacağız."

18 farklı kategoride 54 ödül dağıtıldı

Açış konuşmalarının ardından 18 dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan firmalara ödülleri verildi. Toplam 54 ödülün verildiği törende, hizmet ihracatçıları, ülkeye kazandırdıkları döviz tutarına göre ödüle layık görüldü.

Yolcu taşımacılığı hizmetleri sektöründe birinciliğe Türk Hava Yolları layık görülürken, ödülü THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat aldı. Bu kategoride ikinci Pegasus Hava Taşımacılığı, üçüncü ise Güneş Ekspres Havacılık oldu.

Ödül alan diğer kategoriler ise şöyle sıralandı:

"Bakım ve onarım, danışmanlık, müşavirlik ve destek hizmetleri, eğitim hizmetleri, filmcilik, eğlence ve diğer kültür hizmetleri, finans, sigorta ve diğer mali, gastronomi hizmetleri, inşaat, taahhütlük ve müteahhitlik hizmetleri, liman işletmeciliği hizmetleri, mimari, mühendislik, bilimsel ve diğer teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, seyahat acenteliği hizmetleri, teknik müşavirlik ve kontrolörlük hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri, turizm ve konaklama hizmetleri, yazılım ve bilişim hizmetleri, yer hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetler sektörleri."