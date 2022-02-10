Üye Girişi
Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

10.02.2022 17:22
Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi Personel A.Ş. arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi Personel A.Ş. arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Sarıgöl Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi Personel A.Ş arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Okan Polat ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk sözleşmenin masada bitmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, imzalanan sözleşmenin çalışanlar için hayırlı olması dileklerini iletti. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Polat, görüşmeler sürecinde desteklerinden dolayı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a teşekkür etti. - MANİSA

YORUMLAR
500

Hizmet İş Sendikası, Necati Selçuk, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement