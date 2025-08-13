Hizmet-İş Sendikası\'ndan Şanlıurfa\'daki Emekçilere Destek Mesajı

Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştiren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Aksoy, Şanlıurfa'daki emekçilerin emeğini yetkisiz sendikalara yedirmeyeceklerini söyledi.

Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştiren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Aksoy, yetkisiz sendikalara değindi. Sendikanın Şanlıurfa'daki şubesinde açıklama yapan Aksoy, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde yaşanan parti değişikliğini fırsat bilen bazı yeni kurulmuş, ülke barajını bile geçememiş sözde sendikalar üyelerimize baskı, tehdit ve mobbing uygulayarak sendikamızdan zorla koparmak istemektedir. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde yetkili, toplu iş sözleşmesi imzalama hakkına sahip tek sendika Hak-İş, Hizmet-İş'tir. Yetki hala bizdedir, bu durum bu saate kadar değişmedi, bundan sonra da Allah'ın izni ile değişmeyecektir" dedi.

Yetkisiz bazı sendikaların işçilerin kazanılmış haklarını gasp etmeye çalıştığını iddia eden Aksoy, "Ülke barajını bile aşamamış, emekçinin halinden anlamayan, Şanlıurfa'nın taşını toprağını tanımayan, emek ve alın terini savunmaktan bihaber, bugüne kadar tek bir toplu sözleşme masasına bile oturamamış sözde sendikacılar, yalan, sahte vaat ve kandırmacalarla işçimizin aklını çelmeye, alın terini gasp etmeye, yılların mücadelesiyle kazanılmış haklarını yok etmeye çalışıyor. Onların derdi sendikacılık değil, dertleri kendi sendikal ikballeri, emekçinin haklarının gaspı. Çalışanları mağdur edip kendi menfaatlerini büyütmek, ekmeğini çalıp Şanlıurfa emekçisine ihanet etmek istiyorlar. Ama bilin ki onların bu kirli oyununu hem biz hem üyelerimiz gördü ve yaşayarak öğrendi" ifadelerini kullandı. Bunun sendikanın köklü ve sarsılmaz iradesi karşısında başarılı olmasının mümkün olmadığını belirten Aksoy, "Bu kirli oyunları, Şanlıurfa emekçisinin ve sendikamız sarsılmaz iradesine çarpıp dağılacak. Üyelerimizle omuz omuza, yürek yüreğe bu oyunu boşa çıkaracağız. Sendikal tercihi türlü hileler ve bazı aparatlar kullanarak ipotek altına almak hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğu işleyen herkes, hem işçilerin vicdanında, ilahi adalet ve hukuk karşısında bir gün muhakkak hesap verecek. Bilin ki emekçinin iradesine ipotek koymaya kalkan, alın terine el uzatan, ekmeğine göz diken, sözde sendikalar ve sözüm ona yöneticileri bu güne kadar olduğu gibi karşısında Hizmet-İş'i bulmuş, bundan sonra da bulmaya devam edecektir. Bize inanmış ve güvenmiş üyelerimiz şunu bilsin ki, bugüne kadar masada ve sahada kazandığımız ekonomik ve sosyal hakları ancak bizler korur ve geliştiririz" dedi.

Şanlıurfalı emekçilere güvenliklerini söyleyen Aksoy, "Yetkisi olmayan sözde sendikaların asılsız vaatlerine kanmayın. Ülke barajını bile aşamayanların yasal olarak toplu sözleşme hakkı bulunmayan kişilerin sözüne inanmayın. Haklarınızı çalmak için işveren adını kullanan bu şer odaklarına yüz vermeyin. Bundan önce sizlerin emeğine, kazanılmış haklarına nasıl sahip çıktıysak bundan sonrada aynı bilgi birikim ve tecrübe ile mücadelemize devam edeceğiz. Hizmet-İş Sendikası olarak, yarım asırlık emek mücadelemizden geri adım atmadık, atmayacağız. Hizmet-İş Sendikası olarak, Türkiye sendikal tarihinin en güçlü örgütüyüz. Bugüne kadar tek bir emekçinin hakkını yemedik, yedirmedik. Şanlıurfa'da da bu böyle olacak. Kimse unutmasın, emeğin sahibi biziz, bu şehri ayakta tutan sizsiniz. Biz birlik olduğumuz sürece, hiç kimse alın terinizi çalamaz. Biz Van'da işten atılan üyelerimiz için nasıl günlerce yağmur çamur demeden mücadele edip tekrar işlerine başlatmışsak, Diyarbakır'da sendikal baskılara karşı nasıl onurla duruyorsak, Altındağ'da üyelerimizin toplu iş sözleşmesi gaspı için aylarca nasıl alnımız ak, başımız dik mücadele ediyorsak, Şanlıurfa emekçileri içinde aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Birlikte daima güçlüyüz. Birlikte kazanacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA