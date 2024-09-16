Hizmet Üretim Endeksi Temmuz'da Düştü

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 2,4 azalış gösterdi.

TÜİK, temmuz ayı hizmet üretim endeksi istatistiklerini yayınladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,4 azaldı. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,8 ve bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7 arttı.

Bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 2,4 azaldı

Hizmet üretim endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,5, mesleki, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 2,4 azaldı.