Hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

29.03.2022 00:57
Hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan ahşap ustası Rauf Şirin, hobi olarak başladığı ahşaptan hediyelik ürünler için şimdi siparişlere yetişemiyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan ahşap ustası Rauf Şirin, hobi olarak başladığı ahşaptan hediyelik ürünler için şimdi siparişlere yetişemiyor.

Derecik ilçesine bağlı Üçyan köyünde oturan ahşap ustası Şirin, kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ahşaptan yaptığı ürünlerle büyük ilgi görüyor. Evinin bir bölümünü atölye olarak kullanan Şirin, hobi olarak başladığı ahşaptan masa, sehpa, kalemlik ve hediyelik eşyaları satarak geçimini sağlıyor. 30 yaşındaki Rauf Şirin, Rauf Şirin, "Derecik ilçesine bağlı Üçyan köyünde oturuyorum. Ben bu işe merakla başladım. Şimdilerde ise arılar için güzel kovanlar, kalemlik gibi birçok ürün yapıyorum. Televizyon masasına güzel desenler yapıyorum. Yaptığım malzemelerin yüzde 90'ını ceviz ağacından yapıyorum. En çok İstanbul'dan siparişler geliyor. Tabi ki Irak'a da gönderiyorum. Bu işte kendimi daha çok geliştirmek istiyorum" dedi. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı

Hakkari, Atölye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement