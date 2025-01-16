Hobiyle Başladı, Şimdi 3 Bin Tavukla Üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hobiyle Başladı, Şimdi 3 Bin Tavukla Üretiyor

Bilecik'te üniversite mezunu Oğuzhan Kurt, hobi olarak başladığı tavuk çiftliğini büyutarak 3 bin tavuka ulaştı.

16.01.2025 22:22
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Bahçesinde hobi olarak başladı, şimdi 3 bin adet tavuğu var

Üniversite mezunu genç girişimci kendi imkanlarıyla 11 dönümlük arazide tavuk çiftliği kurdu

BİLECİK - Bilecik'te evinin bahçesinde hobi olarak yumurta için tavuk yetiştirmeye başlayan 24 yaşındaki üniversite mezunu genç girişimci şimdi 11 dönümlük arazi içerisine 3 bin adet tavuktan günlük yumurta üretimi yapıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra Köyü'nden 11 dönümlük arazi içerisine 365 metrekare alana çiftliği kurduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, bu bölgede tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Hedefinin ilk etapta Bilecik'e yakın şehirler ardından Türkiye pazarına girmek olduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, "Uluslararası Lojistik Yönetimi mezunuyum. Mezuniyetten sonra evimizin bahçesinde hobi olarak başladığım tavuk bakımına bir araştırma içerisine girdim ve bu işletmeyi kurma kararı aldım. Ailemin de ticaretten gelmesi bana çok destek ve faydası oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce 11 dönümlük arazi temin ettik. Sondajla suyumuzu çıkarttık. Daha sonra kendi imkanlarımızla bu tesisin inşaatına başladık. Yaklaşık 365 metrekarelik bir alan içerisinde 3 bin tane hayvana sahibiz. Bu bölgenin tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteriyoruz. Biz entegre tesisi olma yönündeyiz. Suyumuzu çıkarttık, elektriğimizi güneş panelleriyle kendimiz üretiyoruz. Her hangi bir dışa bağımlılığımızda yok. Bilecik ve Bozüyük'te faaliyet gösteriyoruz. Hedeflerimiz arasında ise bölgeye hitap daha sonrasında ülkeye hitap etmek istiyoruz. Ülkenin yumurta ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Tabii ki ileriki hedeflerimiz ise ihracat var. Hem ilimize ilçemize hem de ülkemize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz. Elinde imkanı olan genç arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunmak istiyorum. İmkanınız varsa bu işlerde yapabilirsiniz. Emin olun kendi çabalarınızla mutlaka bir noktaya geleceksiniz. Bunun karşılığını alacağınıza eminim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hobiyle Başladı, Şimdi 3 Bin Tavukla Üretiyor - Son Dakika

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