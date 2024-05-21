HOMETEX Ev Tekstili Fuarı kapılarını açtı

Ekonomi

Ev tekstili sektörünün önemli buluşma etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Ev Tekstil Fuarı (HOMETEX), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX, 28. kez kapılarını açtı.

Toplam 200 bin metrekarelik alanda yapılan ve 700'ü aşkın yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda, perdeden döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden mutfak ve yemek odası tekstiline kadar pek çok alanda ürünler sergileniyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, bugüne kadar Türkiye'nin, İstanbul'un, ekonominin ve sektörün gücünü güç katan fuarın bundan sonra da yeni işbirliklerine ve ihracatın artmasına vesile olacağına inandıklarını söyledi.

Anlar, "Sektörümüzü daha güçlü hale getirme ve sorunlarınızı çözme noktasında her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz." dedi.

"Cari fazla veren güzide sektörlerimizin başında geliyor"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil, hazır giyim ve ev tekstilinin bir bütün içerisinde Türkiye'nin geçmişinde sanayileşmeyi başlatan en güzide sektörlerin başında geldiğini belirterek, "İhracatı Türkiye'ye öğreten, istihdamı artıran ve cari fazla veren en güzide sektörlerimizin başında geliyor. Toplamda 30 milyar doların üzerinde bir hacim ve katma değeri üçüncü olan ortalama sektörlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de son 1,5 yılda rekabet sorunu olduğuna değinen Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:

"En büyük problem tekstil sektöründe. Bunları istişareyle bakanlarımıza aktarıyoruz, söylüyoruz. Biz yüksek kur istemiyoruz. Girdi maliyetlerimiz ne kadar yükselirse kurun o kadar yükselmesini istiyoruz. Umuyorum ki eylülden sonra, biraz daha kurlarla, istikrarlı kur politikası, fiyat politikasıyla beraber yaşadığımız sorunlara bir nebze olsun çözüm bulunur. Aksi takdirde ihracatçı sürekli güç kaybediyor. Rekabetçiliğimizin ön planda olduğu, özellikle kur politikasının ihracatçıyı destekleyici noktada olduğu ekonomik bir yapının ve sanayinin desteklendiği bir yapının olması gerektiğini düşünüyorum."

"Para politikalarını destekliyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası olarak özellikle yeni ekonomi yönetiminin takip ettiği para politikalarını desteklediklerini söyledi.

İş dünyası olarak birinci önceliklerinin fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele olduğunu dile getiren Burkay, "Enflasyonist ortamda sağlıklı büyümeniz mümkün değil. Ama bununla birlikte üretime ve ihracata dayalı bir büyüme modelini de tespit ettiyseniz bu para politikalarını mutlaka mali politikalar ve reformlarla desteklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Burkay, ev tekstili sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği merkezin Türkiye olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin ortalama ihracat değerine baktığımızda bizim sektörümüz neredeyse bunun 4 katı artı değer üreten bir sektör." ifadelerini kullandı.

180 ülkeye ihracat yapıyor

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 32 yıl önce 55-60 firmayla ilk fuarı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, katılımcı firma sayısının 700'e çıktığını söyledi.

Bayram, "Fuarımızı o günlerden bugünlere hep birlikte daha da geliştirerek, dünyanın en önemli iki ev tekstili fuarından biri haline getirdik. Bu kapsamda Türk ev tekstili sektörü dünyada Turkish Home Textile adıyla aranan bir marka haline geldi. Dünyada bilinen ülkemizin en güçlü sektör markalarından biri oldu." diye konuştu.

Markalaşma noktasında HOMETEX Fuarı'nın da büyük payı olduğunu anlatan Bayram, etkinliğin Türkiye'nin tanıtımına da fayda sağladığını bildirdi.

Ev tekstili sektörünün ekonomik anlamda ülkeye katkısının fazla olduğunu dile getiren Bayram, "180 ülkeye yıllık kargo beraberinde 3,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren Türk ev tekstili, kilogram başı ihracat değerini 9 doların üzerine çıkararak ülkemize en fazla katma değer sağlayan ve dünya pazar payı açısından kıyaslandığında öncü sektörlerden biridir." açıklamasında bulundu.

Bayram, teknolojik gelişmelere ayak uydurma ve dijitalleşmenin hem ekonomik anlamda kar sağladığını hem de çevreye verilen zararı büyük oranda azalttığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle son yıllarda ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir biçimde sağlanması hedefi dünya ekonomisinin neredeyse tüm aktörleri tarafından benimsendi ve bizim için de oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte karbon ayak izi, karbon piyasası gibi terimler sadece çevre konularıyla ilgilenenlerin değil, sanayi ve ekonomi çevrelerinin, kurumların ve şirketlerin de hayatında ciddi bir yer tutmaya başlayacak. Ev tekstili sektörü olarak bizler de üretimden yatırıma kadar her alanda stratejimizi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı konusunda sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konularını dikkate alarak sürdürüyoruz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesildiği fuar, 25 Mayıs'ta sona erecek.???????