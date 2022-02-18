Üye Girişi
Honda Türkiye'de yeni başkan ataması - Son Dakika

Honda Türkiye'de yeni başkan ataması

18.02.2022 14:35
Honda Türkiye'de yeni başkan ataması

Honda Türkiye'de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31 Mart 2022 itibarıyla Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada'ya devrediyor.

Honda Türkiye'de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31 Mart 2022 itibarıyla Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada'ya devrediyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Takuya Tsumura ise Honda Türkiye'deki görevinin ardından Honda Cars India Ltd. başkanı olarak görevine devam edecek.

Honda Türkiye'deki görev süresi boyunca hem otomobil hem de motosiklet satışlarında başarılı bir döneme imza atan Tsumura, yerini Satoru Yamada'ya bırakıyor.

Honda Türkiye'nin yeni başkanı olan Satoru Yamada, 3 yıl boyunca Honda Türkiye'de Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.Yamada, Honda Türkiye'ye gelmeden önce ise son olarak Honda Motor Europe/ Almanya'da başkan yardımcısı olarak görev aldı.

31 Mart 2022 itibariyle gerçekleştirilecek görev değişiminin ardından Honda Türkiye başkanı olacak Satoru Yamada, Otomobil ve Motosiklet birimlerinin tüm satış ve satış sonrası operasyonlarının başında yer alacak.

YORUMLAR
500

Otomobil, 31 Mart, Türkiye, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honda Türkiye'de yeni başkan ataması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
14:07 Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 14:42:55. #1.11#
SON DAKİKA: Honda Türkiye'de yeni başkan ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement