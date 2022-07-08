Honor Magic4 Pro fotoğraf kalitesiyle öne çıkıyor - Son Dakika
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Honor Magic4 Pro fotoğraf kalitesiyle öne çıkıyor

08.07.2022 10:11
Honor Magic4 Pro fotoğraf kalitesiyle öne çıkıyor

Honor Magic4 Pro, görüntü kalitesini artırmak için güçlü kameraları, gelişmiş sensörleri ve AI algoritmalarını bir araya getirip kullanıcıların anlarını net bir şekilde yakalamalarını sağlıyor.

Honor Magic4 Pro, görüntü kalitesini artırmak için güçlü kameraları, gelişmiş sensörleri ve AI algoritmalarını bir araya getirip kullanıcıların anlarını net bir şekilde yakalamalarını sağlıyor.

???????Honor'dan yapılan açıklamada, Counterpoint Research firmasınca düzenlenen "Akıllı Telefon Görüntüleme Trendleri" başlıklı webinarda, Dxomark Görüntü Bilimi Direktörü Herve Macudzinski'nin akıllı telefonlarla en iyi fotoğrafın nasıl çekileceğine dair yaptığı bilgilendirmeler paylaşıldı.

Açıklamada görüşleri yer alan Macudzinski, iyi bir fotoğrafın ilk bileşeni yetenek olsa da son dönemdeki akıllı telefonların genellikle kullanıcıların doğru fotoğrafı çekmesine yardımcı olabilecek özelliklerle geldiğini bildirdi.

Fotoğrafçıların yakalamak için doğru sahneyi ve anı belirleyebilmelerinin çok kritik olduğunu kaydeden Macudzinski, hali hazırda akıllı telefonların çoğunda, kullanıcıların çekimlerini çerçevelemek için yararlanabilecekleri özelliklerin bulunduğunu anlattı.

Macudzinski, kullanıcıların sadece birkaç basit dokunuşla anılarını yakalamalarını sağlayan Honor Magic4 Pro gibi bazı akıllı telefonların, bir videodaki en iyi anlardan bazılarını seçmek için yapay zekayı kullanarak işi bir adım daha ileri götürdüğünü aktardı.

Akıllı telefonların genellikle birden fazla kamera ve sensör donanımıyla piyasaya çıktığını kaydeden Macudzinski, şu bilgileri verdi:

"Örneğin Honor Magic4 Pro'da bulunan Honor Image Engine özelliği, arka planda çalışarak, görüntü kalitesi artırmak için güçlü kameraları, gelişmiş sensörleri ve AI algoritmalarını bir araya getirip kullanıcıların anlarını net bir şekilde yakalamalarını sağlıyor.

Magic4 Pro, kullanıcılar fotoğraf veya video çektiğinde, görüntüleme sistemlerini çalıştırıp çekilen içeriği geliştiriyor."

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Kaynak: AA

Akıllı Telefon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honor Magic4 Pro fotoğraf kalitesiyle öne çıkıyor - Son Dakika

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