Huang: Yapay Zeka İş Dünyasını Değiştirecek

NEW Çip şirketi Nvidia'nın üst yöneticisi Jensen Huang, yapay zeka nedeniyle işlerin farklılaşacağını, bazı işlerin ortadan kalkacağını bazılarının da ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Kesin olarak bildiğimiz tek şey, yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracağınızdır." dedi.

Huang, Amerikan iş ve teknoloji podcast kanalı "All-In"in yayınına katıldı.

Buradaki konuşmasında, yapay zekanın daha fazla "iş yarattığını" düşündüğünü söyleyen Huang, bu teknolojinin daha fazla büyümeyi teşvik ettiğini anlattı.

Huang, yapay zekanın büyük bir eşitlik getirdiğini vurgulayarak, artık programlama dillerini bilmeden de yazılım yapılabildiğine işaret etti.

Yapay zekanın herkesi güçlendireceğini belirten Huang, "Artık herkes sanatçı, yazar, programcı. Bu yüzden yapay zekanın büyük bir eşitlik sağlayıcı olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huang, yapay zeka nedeniyle işlerin farklılaşacağını, bazı işlerin ortadan kalkacağını bazılarının da ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Kesin olarak bildiğimiz tek şey, yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracağınızdır." dedi.

Önceden yapay zeka çiplerine olan talebi karşılamalarının "imkansız" olduğunu belirten Huang, ancak artık bir yıl önceden yol haritası çıkarabildiklerini ve işlerin iyi gittiğini kaydetti.

"Yapay zeka fabrikalarına ihtiyaç var"

Yapay zeka ile sağlık, eğitim, ulaşım, imalat gibi her sektörün devrim geçireceğine dikkati çeken Huang, bu uygulamaların sürdürülebilmesi için de yapay zeka fabrikalarına ihtiyaç duyulacağından bahsetti.

ABD'nin "dünyanın en teknoloji zengin ve yenilikçi" ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Huang, bunun geliştirilmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Huang, "Gelecek nesil imalat büyük ölçüde robotik ve yapay zeka gibi teknolojiler tarafından yönlendirilecek. Yapay zeka tarafından yönetilen fabrikalar olacak. Bu tür bir yapıyı oluşturmak için gerekli olan teknoloji miktarı o kadar da çılgınca değil." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yeniden sanayileşmesi konusundaki vizyonunu sevdiğini dile getiren Huang, çok fazla dış kaynak kullanıldığını anlattı.

Huang, her şeyi iç kaynaklardan temin etmeye gerek olmadığını, ancak gelişmiş, sürdürülebilir, ulusal güvenliği destekleyen ve sektörün bazı kısımlarını geliştiren üretimin ABD'ye getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek 4 yılda Arizona ve Texas eyaletlerinde yaklaşık yarım trilyon dolar değerinde yapay zeka süper bilgisayarı üreteceklerinin bilgisini veren Huang, "Bu yarım trilyon dolar değerindeki yapay zeka süper bilgisayarları, muhtemelen birkaç trilyon dolar değerinde yapay zeka endüstrisini yönlendirecek." dedi.

"Endüstrinin geleceği iki fabrikadan oluşacak"

Huang, ABD'nin bu konuda en büyük avantajının Başkan Trump olduğunu belirterek, Trump'ın yapay zeka ve enerjinin önemini anladığını vurguladı.

Son yıllarda enerji üretiminin kötüleştiğini savunan Huang, "Enerji olmadan yeni endüstriler yaratamazsınız, imalatı güvence altına alamazsınız, yapay zeka gibi yepyeni bir endüstriyi sürdüremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Huang, hareket eden her şeyin otonom olacağını ve bunun da çok yakında olacağını düşündüğünü anlattı.

Makine üretimi yapan her şirketin iki fabrikası olacağını belirten Huang, "Örneğin, araba üreten fabrika ve arabalar için yapay zeka üreten yapay zeka fabrikası olacak. Aslında endüstrinin geleceği gerçekten iki fabrikadan oluşacak." dedi.

Huang, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın bunu erken fark ettiğini ve artık otomobillerinde yapay zeka olduğunu söyledi.