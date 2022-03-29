Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2022 başlıyor - Son Dakika
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Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2022 başlıyor

29.03.2022 11:53
Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2022 başlıyor

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de yetenekli yazılım geliştiricilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak projenin ikincisini hayata geçiriyor.

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de yetenekli yazılım geliştiricilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak projenin ikincisini hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüllü kodlama yarışması "Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu", "Yapay Zeka" ve "Huawei Mobil Servisleri (HMS)" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Maraton, Huawei'in Türkiye'deki 20. yılı vesilesiyle hem içerik hem ödüller anlamında zenginleştirildi.

"Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlanıyor.

Üç etapta tamamlanacak maratonun ilk aşaması 16 Mart'ta, BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuru sürecinin açılmasıyla başladı. Adaylar bu aşamada, yarışmanın "Yapay Zeka" ve "Huawei Mobil Servisleri (HMS)" kategorilerinden birini seçebilecek.

16 Mart-10 Nisan arasında, adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrimiçi ön eğitimleri BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları öneriliyor. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; "'Veri Bilimi İçin Python ve Tensorflow", "Python ile Makine Öğrenmesi", "Keras ile Derin Öğrenmeye Giriş", "Bilgisayarlı Görü Uygulama Alanları" başlıkları altında toplanıyor. HMS alanındaki eğitimler ise "Huawei Mobil Servisler", "JAVA ile Programlamaya Giriş", "Kotlin ile Android Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi Temel Seviye" konularından oluşuyor.

İkinci aşamada ise adaylar, 15 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar, Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme sınavına girecek. Sınavı geçip maratona katılmaya hak kazanan adaylar, 29 Nisan'da açıklanacak. Son aşamada, 9-15 Mayıs tarihlerinde, adayların projelerini 96 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor.

Jüri, sunulan projeleri 26 Mayıs'a kadar değerlendirecek. En yüksek dereceyi alan ilk 16 projenin sahibi, düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak. Yarışmanın ödülü Huawei MateBook X Pro dizüstü bilgisayar olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş, BTK Akademi olarak geçen sene içerisinde bilgi teknolojileri alanında 94 bin 420 dakika, 186 adet çevrimiçi eğitimi Türk halkının hizmetine ücretsiz olarak sunduklarını belirterek, "Eğitimlerimizin tamamı, alanında profesyonel kişiler tarafından yüksek kalitedeki içeriklerle hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes, kariyer yolunu BTK Akademi'den belirleyebilir ve ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabilir. Bu sene de Huawei Türkiye ile birlikte düzenlemekten memnuniyet duyduğumuz maratonu, yazılım geliştiriciler için iyi bir fırsat olarak görüyor ve eğitimlerini tamamlayan adayları maratona başvurmaya davet ediyorum. Şimdiden çok heyecanlı ve güzel geçeceğinden emin olduğum Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu'nun tüm katılımcılar ve ülkemiz bilişim ekosistemi için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo da BTK iş birliğiyle bu etkinliği bir kez daha hayata geçirmekten son derece mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu değerli maratonu, vizyonumuzun bir parçası olan yerel BT yeteneklerini geliştirme işlevi açısından önemli görüyoruz. Hızla değişen bilgi teknolojileri dünyasında, diğerlerinden daha önde olmanın en önemli yöntemlerinden biri, eğitim konusunda gösterilen çabanın artırılmasıdır. Programı destekleyen BTK'ya teşekkür ediyoruz. Maratonun bu sene Huawei Türkiye'nin 20. yıldönümünde gerçekleşmesi de bizleri memnun ediyor. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yetenekli gençlerini desteklemeye devam edeceğiz. Tüm adaylara içtenlikle başarılar diliyorum"

"Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" ile ilgili detaylı bilgiler www.btkakademi.gov.trweb sitesinde yer alıyor.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Araştırma Geliştirme, Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2022 başlıyor - Son Dakika


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