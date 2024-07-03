Hububatçılar Derneği Başkanı: Yangınların milli ekonomiye ve soframıza etkisi olmayacak

Ekonomi

Hububatçılar Derneği Başkanı Öter: "Yangınların milli ekonomiye ve soframıza yansımasını görmeyeceğiz"

"Bu sene Mardin'de 20 bin dönümün üzerinde buğday ekili alan yandı"

MARDİN - Mardin Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Bu sene yağışların yüksek olması ve verimi arttırdı. Milli servetimiz buğday, çıkan yangınlardan büyük bir şekilde etkilenmedi" dedi.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim şehirlerinden bir olan Mardin'de hasat süreci büyük oranda tamamlandı. Mardin Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, 20 bin dönüm üzerinde ekili buğdayın yandığını belirterek, son yıllarda anız yakmada artış yaşandığını söyledi.

Bu sene Mardin'de buğday tarlaları, anız yangınları ve yangın oranlarının geçen seneye oranla kat kat artmış durumda olduğunu aktaran Öter, "Son zamanlarda ülke gündeminde de konuşulduğu gibi Mazıdağı ve Çınar bölgesinde çıkan yangında 15 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 70'e yakın yaralanma oldu. Buğday tarlaları yandı. Bu yangınlar hem cana, hem mala hem milli ekonomiye hem de hayvanlara zarar verdi. Yangınların nedeni henüz tam belirlenmedi. Bir kısmı elektrikten kaynaklı bir kısmı da anız yangını sonucu çıktı diyor. Elektrik de olsa bu bir ihmaldir ama eğer anızdan kaynaklıysa da bu fecidir, vahşettir ve bunların artık olmaması gerekiyor. Anızların bilerek yakılması acımasızlıktır, canavarca bir eylemdir. Yakılan tarlanın içerisinde canlılar vardır. Toprağın mikroorganizmasında karşı zarar veriliyor. Küçük menfaatler için hem canlar yanıyor hem de milli ekonomi ve milli sermayemiz olan toprağa da zarar vermiş oluyoruz. Buradan herkese dikkatli olması çağrısında bulunuyorum. Bu sene Mardin'de 20 bin dönümün üzerinde buğday ekili alan yandı" dedi.

"Buradan devlet yetkililerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Gerekli tedbirler artırılsın ve cezai müeyyidelerinin de caydırıcı hale getirilecek şekilde uygulamalar getirilsin" diyen Öter, "Kasıtlı yapanlar her kimse ağır cezaları almalıdır. Hem canlar, hem de milli servetimiz olan toprağımız zarar görüyor. Bir daha bunların yaşanmaması için temenni de bulunuyoruz ve yetkililerimize çare bulunuyoruz. Şu an gündemde ekmek zammı var. Birkaç gün önce halk ekmeğe bile zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 60 zam yaptı. Bu sene çok iyi verim vardı. Buğdayı yanan çiftçi zarar gördü. Genel olarak bu zararı milli ekonomiye ve soframıza yansımasını görmeyeceğiz. Yerelde yanan lokaldeki buğday sahipleri zarar gördü. Ama genel olarak bir zarar söz konusu değil. Geçen sene oranla çiftçi kullandığı mazota bile yüzde 100 zam geldi. Mecburi kullanılan mazottan, ilaca, tohuma çok fazla zam geldi. Ama yüzde 10 ile çiftçi ayakta duramaz. Hükümet yetkililerimizi buradan çağrıda bulunmak istiyoruz lütfen fiyatı güncelleyin. Çiftçi burada üretim yapıyor sonuç olarak hepimizin sofrasına geliyor" ifadelerinde bulundu.