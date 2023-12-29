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Hububatta Gelir Koruma Sigortası Tüm İllerde Uygulanacak - Son Dakika
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Hububatta Gelir Koruma Sigortası Tüm İllerde Uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububatta gelir koruma sigortasının gelecek yıl tüm illerde uygulanmaya başlanacağını belirtti. Sigorta, üreticilerin gelir kaybına uğramadan istikrarlı bir gelirle üretime devam etmeleri için büyük bir katkı sağlayacak. Buğdayda arz güvenliği sağlanacak ve ilerleyen dönemlerde diğer ürün grupları da bu sigortaya dahil olacak. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan gelir koruma sigortasıyla üreticilerin minimum seviyede etkilenmeleri sağlanacak.

Hububatta Gelir Koruma Sigortası Tüm İllerde Uygulanacak
29.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:18
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububatta gelir koruma sigortasının gelecek yıl tüm illerde uygulanmaya başlanacağını belirterek, "Sigorta, üreticilerin gelir kaybına uğramadan istikrarlı bir gelirle üretime devam etmeleri için çok büyük bir katkı sağlıyor, özellikle buğdayda arz güvenliği sağlanmış olacak." dedi.

Yumaklı, AA muhabirine yeni dönemdeki Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözleşmeli üretimde devlet destekli tarım sigortasının zorunlu hale geldiğini bildiren Yumaklı, tarımsal üretimin zaman zaman engel olunamayacak bazı afet durumlarıyla karşılaştığına işaret etti.

Yumaklı, TARSİM bedellerinin yüzde 67'sine kadarının devlet tarafından karşılandığını anımsattı.

Hayvansal ve bitkisel üretim sigortalarını sürekli geliştirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, bitkisel üretim kapsamında buğday için gelir koruma sigortasını geçen yıl hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Yumaklı, üreticinin herhangi bir nedenden dolayı ürün kaybını sigorta altına alabildiğini belirterek, "Gelir koruma sigortasıyla, ürünün pazardaki fiyatının üretim maliyetinden düşük olması durumunda aradaki fark üreticiye ödenebiliyor. Bunun uygulaması Konya'da başlamıştı. Buğday için gelir koruma sigortasının tüm illerde uygulanmasına 2024'ün başından itibaren başlamış olacağız. Sigorta, üreticilerin gelir kaybına uğramadan istikrarlı bir gelirle üretime devam etmeleri için çok büyük bir katkı sağlıyor, özellikle buğdayda arz güvenliği sağlanmış olacak. Uygulama hububat ürünlerinde başlayacak, ilerde diğer ürün grupları da buna dahil olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gelir koruma sigortasının Avrupa'da ilk kez Türkiye'de uygulanmaya başlanacağına dikkati çeken Yumaklı, "Geçmiş uygulamalardan farklı olarak, bu sigortada minimum yüzde 50 maksimum yüzde 60'a kadar devlet tarafından ödenecek. Fiyat dalgalanmaları ve verim düşüşünden üreticilerimizin minimum seviyede etkilenmelerini sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"TARSİM'e benzer sistemin Özbekistan'da da kurulması için çalışmalara başlandı"

Üreticilerin talepleri doğrultusunda tarım sigortasındaki pirim indirimlerini ve teminat kapsamını her geçen yıl geliştirmeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, TARSİM'in sürdürülebilir bir yapıda olmasının ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yumaklı, TARSİM'in bir çok ülke tarafından örnek gösterildiğini ve özellikle kardeş Türk Cumhuriyetleri için örnek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"TARSİM'e benzer tarım sigortaları sisteminin Azerbaycan'da olduğu gibi Özbekistan'da da kurulması için çalışmalara başlanmış durumda. Bu işbirliğinin, diğer kardeş ülkeler nezdinde de geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, ortak bir Tarım Sigortaları Havuzu oluşturulması yolunda önemli adımlar attığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim."

Kaynak: AA
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