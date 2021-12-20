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Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez - Son Dakika

Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

20.12.2021 07:23

Erdoğan'ın TÜSİAD eleştirisinden sonra Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. MÜSİAD, "Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez." açıklamasında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD eleştirisinden sonra çok çarpıcı bir açıklama geldi.

"SUNİ GÜVENSİZLİK ORTAMI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

MÜSİAD, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır."

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DÖVİZ KURUNA İNDİRGENEMEZ"

MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."

Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

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Son Dakika Ekonomi Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez - Son Dakika
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