Üye Girişi
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek - Son Dakika

Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek

23.12.2021 12:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın kaynaklar, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin doların 18 lira sınırını aşınca devreye alındığını belirtiyor. Hükümetin yeni sistemle hedefinin, doları 9 liraya indirmek olduğunu kaydediliyor.

Türk lirasının yabancı paralar karşısında korunması adına yürürlüğe sokulan "Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi"nin yankıları devam ediyor. Reuters'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın kaynaklar, 'iddialı ama riskli' olarak nitelendirdikleri planın doların TL karşısında 18'lik 'kırmızı çizgiyi' geçmesi üzerine uygulamaya konduğunu söyledi. Dört kaynak, liranın bu seviyenin üzerindeki değer kaybının ekonomiye 'tamir edilmesi zor' zararlar vereceğine karar verildiğini aktardı.

2018'DE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Tartışılan planlar arasında dövize karşı TL mevduatlardaki kayıplara devlet garantisi sağlama fikri vardı. Ancak aynı kaynaklara göre, bu fikir 2018'deki son para krizinin ortasında da gündeme gelmiş ve riskler nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Hükümet, pazartesi günü TL'nin değerinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye inmesi üzerine son planı hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dövize endeksli TL mevduat' kararını duyurması sonrası da dolar hızla 12 seviyelerine kadar geriledi.

DOLAR/TL'DE HEDEF 9 LİRA

Plandan haberdar olan dördüncü kaynak, dolar alış 18 lira, euro alış fiyatının 20 lira olmasının müdahale gerektiren 'balon' boyutlara ulaştığını söyledi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını, rakamın sorunlu ve absürt düzeylerde olduğunu ifade eden kaynak, "Dolar 9 civarına düşerse, bu iyi bir seviye" dedi.

10 Soruda Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi

Diğer kaynak, hükümetin dolar/TL değerlemesinin 9 aralığında konsolide olmasını umduğunu; ancak birkaç ay boyunca dolar karşısında 12 ila 14 arasında kalacağını beklediklerini ifade etti.

Merkez Bankası, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı.

BERAT ALBAYRAK PLANA KARŞI ÇIKMIŞ

Hazine Bakanlığı ekibinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve 2018'de üzerinde durulmuş olan kur korumalı mevduat planına karar verdiğini kaydeden kaynak, o dönemde eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın bu plana karşı oy kullandığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de "Önlemler enflasyon riskini artırsa da, bu önümüzdeki yıllarda telafi edilebilir" dedi. Ona göre, 'devlet için bu tercih edilebilirdi, çünkü harekete geçmemek çok daha ciddi ve onarılamaz riskler doğurabilirdi.'

Başka bir kaynak da kabinenin geçen hafta 'Hazine, ilgili bürokratlar ve cumhurbaşkanlığının yapılan çalışmalara imza atması gerektiğine dikkat çekti.

Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası, Reuters, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:00
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Mahallenin kleptoman kedisi Keith Mahallenin kleptoman kedisi Keith         
12:54
Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18 Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18         
12:46
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
12:58 Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı
12:58 Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement