Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi. Toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günlerin gündem konusu olan F-16'larla ilgili de bir açıklama yaptı. Bakan Akar "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

ERDOĞAN, "ABD BİZE TEKLİF ETTİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teklifin Washington yönetiminden geldiğini belirterek, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1,4 milyar dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"İTTİFAKLAR ARANMASI NATO'YA VE İLİŞKİLERE ZARAR VERİR"

"Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." diyen Akar ise açıklamalarına şöyle devam etti: "Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz. NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar."

SURİYE'YE OPERASYON NE ZAMAN?

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinden PKK/ YPG saldırılarına ilişkin ise, "Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır." dedi.

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