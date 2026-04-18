Hürmüz Boğazı Açık, Enerji Fiyatları Düştü

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların 7. haftasında, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere açacağına yönelik açıklaması, küresel enerji piyasalarında risk priminin hızla çözülmesine ve fiyatların sert gerilemesine yol açtı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 13 Nisan ile başlayan haftada dalgalı seyir izleyen enerji fiyatları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresince açık kalacağını duyurmasının ardından aşağı yönlü hareket etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklama öncesinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde 103,87 doları test etti. Ancak haftalık bazda fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 4,5 düşüşle 90,92 dolardan kapandı.

Aynı dönemde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 11,9 gerileyerek haftayı 85,06 dolardan tamamladı.

Buna rağmen, fiyatların çatışma öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği görülüyor. Saldırılar öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, mevcut seviyeleriyle yüzde 26'nın üzerinde artışını korurken, WTI da bu dönemde yaklaşık yüzde 20 değer kazandı.

Avrupa doğal gaz kontratları geriledi

Avrupa doğal gaz piyasasında da benzer bir eğilim izlendi. Küresel LNG ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin azalmasıyla fiyatlar geriledi.

Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de işlem gören Mayıs vadeli doğal gaz kontratları, haftayı yaklaşık yüzde 16,5 düşüşle megavatsaat başına 38,7 avrodan tamamladı. Söz konusu kontratlar bir önceki haftayı 43,63 avro seviyesinden kapatmıştı.

Bununla birlikte, doğal gaz fiyatlarının saldırı öncesi döneme kıyasla yaklaşık yüzde 23 daha yüksek seviyede seyrettiği kaydedildi.

Kömür fiyatlarında da düşüş görüldü

Kömür piyasasında da doğal gaz arzına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.

Asya piyasaları için referans kabul edilen Newcastle kömür mayıs vadeli kontratı, 13 Nisan ile başlayan haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,92 düşüşle 132,3 avro seviyesinden tamamladı.

Ancak kömür fiyatlarının da çatışma öncesi seviyelere kıyasla daha yüksek seviyelerde kaldığı görüldü.

Jeopolitik riskler sürüyor

Küresel enerji arzının kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ine ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor.

Boğazın açık kalacağına yönelik açıklamalar kısa vadede fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, bölgede devam eden jeopolitik riskler düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasının süreceğini belirtmesi de piyasalarda temkinli görünümün korunmasına yol açıyor.

İran cephesinden yapılan açıklamalarda ise Hürmüz Boğazı'nın sınırlı ve şartlı şekilde açılmasının karşı tarafın adımlarını test etmeye yönelik olduğu vurgulanarak, "Sözlerinde durmazlarsa kötü sonuçlarla karşılaşırlar." ifadeleri kullanıldı.