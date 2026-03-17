Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 3 günde Hürmüz Boğazı'ndan 15 gemi geçti, çıkış yönlü trafik ağırlaştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin kısıtlı kalmaya devam ettiği ve son 3 günde Boğaz'dan 15 geminin geçiş yaptığı belirlendi.

Anlık veri takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği sınırlı kalmaya devam ediyor.

Boğaz'dan son 3 günde 15 geminin geçiş yaptığı belirlenirken, bunlardan 8'ini kuru yük gemileri, 5'ini tankerler ve 2'sini LPG taşıyan gemiler oluşturdu.

Geçişlerin yüzde 87'si Boğaz'dan çıkış yönünde gerçekleşti, birçok gemi, İran karasularından geçerek "alışılmadık rotalar" izledi.

Boğaz'dan son 3 günde geçen gemilerin yalnızca yüzde 13'ü Körfez'e giriş yaptı. Bu durum trafik akışındaki dengesizliğin sürdüğünü gösteriyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 21:39:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.