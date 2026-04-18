Hürmüz Boğazı'nda Gemilere U Dönüş
Hürmüz Boğazı'nda Gemilere U Dönüş

18.04.2026 20:02
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapalı ilan etti, gemiler geri dönüyor.

Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen bazı kuru yük gemisi ve tankerlerin U dönüşü yaptığı görüldü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ABD ile müzakere ve ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin deniz ablukası gibi yollarla gemilerin geçişini engellemesinin "ateşkes ihlali" kabul edileceğini, İran'ın da Hürmüz Boğazı'nın "şartlı ve sınırlı" açılmasını engelleyeceğini bildirdi.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, İran'ın telsiz haberleşme sistemi üzerinden gemilere yaptığı bildirimde "ABD'nin müzakerelerde taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapalı ilan ettiği, hiçbir tip veya uyrukta geminin Boğaz'dan geçişine izin verilmeyeceği" bilgisine yer verildi.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, geçişlere ilişkin belirsizliğin sürdüğü Hürmüz Boğazı yönünde ilerleyen bazı gemiler U dönüşü yapıyor.

Bugün Katar'ın Doha'daki limanından yüklü halde Hürmüz Boğazı'na doğru giden Al Ghashamiya, Lebrethah ve Fuwairit sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerlerinin geri döndüğü görülüyor.

Ayrıca, varış noktası Çin olarak görülen Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi Sun Profit ve Fransız nakliye şirketleri CMA CGM'ye ait 3 konteyner gemisinin de rotalarını geri çeviren gemiler arasında olduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hürmüz Boğazı'nda Gemilere U Dönüş - Son Dakika

SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Gemilere U Dönüş - Son Dakika
Advertisement
