Hürmüz Boğazı'nda Transit Vize Düzenlemesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Suudi Arabistan ile yapılan görüşmelerle Türk TIR şoförlerine 15 günlük transit vizeler verildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Kimya İhracatçılar Birliği ödül töreninde Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için, karayoluyla transit ticaret noktasında Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız yoğun temaslar sonunda Türk TIR şoförleri için 15'er günlük transit geçiş vizeleri sağlamış durumdayız. Dün bunu Uluslararası Nakliyeciler Derneği başkanı ve yönetimine ilettik. Böylece tüm Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak" dedi.

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail'in ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısından sonra İran karşı mukabele ve direniş göstermeye başlıyor ve Körfez ülkelerinde de olan askeri tesislerle başlayarak elindeki en önemli kart olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma silahını çekiyor.Bu tabii dünyada enerji sektörü, petrol, doğalgaz, LNG, petrokimya ürünleri, kimyasallar, gübre gibi temel ürünler açısından çok zengin bir bölge olan Körfez ülkelerinin dünyaya çıkış yolunun kapanması anlamına geliyor. Bu anlamda da deniz trafiği çok büyük aksamaya uğruyor. Navlun fiyatları açısından ciddi bir olumsuz etki yapabiliyor. Baktığımızda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez'de Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı yüzde 89 ve yüzde 66. Diğer Körfez ülkelerinin bağımlılığı yüzde 100 nispetinde. LNG'de ve petrolde bu bölge dünya arzının, üretiminin yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu da tabii dünya piyasaları açısından bir belirsizlik faktörüyle beraber ciddi fiyat artışlarını beraberinde getiriyor" dedi.

'15'ER GÜNLÜK TRANSİT GEÇİŞ VİZESİ SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ'

Bakan Bolat, " İlk 29 gün 1-29 Mart arasında körfez ülkelerine ihracatımızda yüzde 36,5'lik bir azalma oldu. Bunun karşılığında 1,2 milyar dolara geriledi aylık ihracatımız. Bölgeden ithalatımız ise, enerji kaynaklarının fiyat artışı da etkileyerek yüzde 3'lük bir artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Burada Körfez ülkelerinde ihracatımızdaki azalmada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, İran ve Suudi Arabistan başı çekiyor. Bu anlamda yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölge ve dünya ülkelerinden ihracat noktasında siparişlerin artmaya başladığını görüyoruz. Stoklar azaldıkça yeni siparişler gelmeye başlıyor. Bu anlamda Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için, karayoluyla transit ticaret noktasında Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız yoğun temaslar sonunda Türk TIR şoförleri için 15'er günlük transit geçiş vizeleri sağlamış durumdayız. Dün bunu Uluslararası Nakliyeciler Derneği başkanı ve yönetimine ilettik. Böylece tüm Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak.Bu, körfezden başta Katar olmak üzere gübre getirme noktasında da bize büyük avantaj sağlayacak. " diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 13:54:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.