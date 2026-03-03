Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz, Avrupa Gaz Fiyatlarını Yüzde 100 Artırdı - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz, Avrupa Gaz Fiyatlarını Yüzde 100 Artırdı

03.03.2026 14:50
ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı kapanınca Avrupa'da gaz fiyatları iki katına çıktı.

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki için stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği durdu. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın neredeyse tüm LNG ihracatı Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyordu.

İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket dün buradaki LNG üretimini durdurdu.

Boğaz'dan LNG sevkiyatının yapılamaması ve küresel LNG üretimi için kritik önemi bulunan Katar'daki tesisteki üretimin durması, Avrupa gaz fiyatlarındaki ralliyi hızlandırdı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 14.20 itibarıyla 65,5 avroya yükseldi.

Fiyatlar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları öncesinde 27 Şubat'ta megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanmıştı.

Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları saldırılar öncesine göre yüzde 100'ü aştı. Fiyatlardaki artış bugün dünkü kapanışa göre yüzde 47'yi buldu.

Uluslararası piyasalarda rekabet kızışabilir

Küresel LNG ihracat kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'si Katar'da bulunuyor.

Katar'daki Ras Laffan ile Mesaieed tesislerinin eş zamanlı olarak kapatılması, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana doğal gaz piyasasında görülen en büyük arz şoklarından biri anlamına geliyor.

QatarEnergy'nin LNG tedarikinde mücbir sebep ilan etmesi, uzun vadeli sözleşmelere bağlı alıcılar için belirsizliği artırırken alıcıların spot piyasaya yönelmek zorunda kalma ihtimali artıyor.

Doğal gaz ve petrol ihracatı için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin durması da Avrupa ve Asya arasında ABD ve Avustralya'dan gelen alternatif LNG'ye yönelik rekabeti artırırken bu durum fiyatları yukarı çekiyor.

Rusya'dan alımı durdurma kararı almış olan Avrupa da zorlu bir süreç yaşıyor. AB ülkelerinin doğal gaz depolarındaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük bir seviye olan yüzde 30'da seyrediyor.

AB'ye üye ülkelerin temsilcilerini bir araya getiren, doğal gaz depolamasını ve arz güvenliğini izleyen, kriz dönemlerinde ise müdahale önlemlerini koordine eden Doğal Gaz Koordinasyon Grubu, Orta Doğu'daki çatışmaların etkilerini değerlendirmek üzere 4 Mart'ta toplanacak.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Enerji, Son Dakika

