Hyundai'dan Resim Yarışması Ödül Töreni

Hyundai Motor Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği ilk resim yarışmasının ödül törenini Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fabrikasında gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Dünyayı İyileştiren Araçlar" temasıyla hayata geçirilen yarışma, Kocaeli genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımına açıldı. Yarışmada fırsat eşitliğini gözeten Hyundai, özel eğitim öğrencilerini ayrıca değerlendirerek ödüllendirdi.

100'ün üzerinde başvurunun alındığı yarışmada dereceye giren öğrencilere kendi çizimlerinin üç boyutlu baskı maketleri ve çeşitli ödüller verildi. Tüm katılımcılara katılım sertifikaları ve sürpriz hediyeler verildi.

Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, il protokolü, Hyundai yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Hyundai Motor Türkiye, bu projeyi çocuklara hayal kurma, üretme ve fark yaratma alanı sunan sosyal sorumluluk çalışması olarak görürken, resim yarışmasını 2026'dan itibaren Türkiye genelinde daha geniş bir kapsamla düzenlemeyi ve daha fazla çocuğun bu yaratıcı sürece dahil olmasını sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye ÜSt Yöneticisi (CEO) YongJin Alex Kim, çocukların bakış açısından dünyayı iyileştiren araç fikirlerine tanıklık etmenin kendileri için ilham verici olduğunu belirtti.

Kim, "Her bir resim, daha yaşanabilir bir dünya için umut verici fikirler barındırıyor. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.