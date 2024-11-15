Hyundai'de Üst Düzey Yönetici Atamaları

Ekonomi

Hyundai Motor Grubu, yeni hedefleri kapsamında üst düzey yönetici atamaları gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni atamalar, grubun performansını ve gelecekteki rekabet gücünü artırmak için yapılırken aynı zamanda kilit görevlerde rol alacak isimlerin kariyerlerinde güçlü bir tecrübe ve yetkinlik olması da dikkati çekiyor.

Hyundai Motor Grubu Otomotiv Bölümü Başkan Yardımcılığına Jaehoon Chang atandı. Chang, 1 Ocak 2025'ten itibaren görevine başlayacak.

Grubun mobilite yeniliğini ve gelecekteki rekabet gücünü daha da güçlendirecek olan Chang, 2020'de CEO olarak terfi almış ve özellikle artan jeopolitik riskler, ürünler ve teknolojideki değişimler ve pandemi gibi zorluklara rağmen rekor kıran bir performans elde etmişti. Chang ayrıca, hidrojen girişimine öncülük etmesiyle de biliniyor.

Hyundai Motor Hindistan Limited'ın Hindistan'daki halka arzı gibi başarılarıyla da markanın uzun vadeli rekabet gücünün artmasına katkıda bulunan Chang, ileriye dönük olarak ürün planlama, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve kalite değerlendirmesi dahil olmak üzere tüm değer zincirini denetleyecek.

Jose Munoz

Hyundai Motor Company'nin Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olarak da Jose Munoz atandı. Munoz, elektrikli, hibrit, ICE ve hidrojen teknolojileri de dahil olmak üzere çeşitli güç aktarma organlarını geliştirerek küresel anlamda müşteri odaklı mobilite inovasyonunu güçlendirecek. Munoz, aynı zamanda bayi rekabet gücünü ve karlılığı da güçlendirmek için sorumlu olacak.

Kuzey Amerika'da rekor bir performans sergileyen Munoz, Hyundai'nin Koreli olmayan ilk CEO'su olarak da dikkati çekiyor. Munoz, Hyundai Motor Company'ye 2019'da Başkan ve Küresel Operasyon Direktörü ve Hyundai & Genesis Kuzey Amerika Başkanı ve CEO'su olarak katılmıştı.

Sung Kim

Hyundai Motor Company Başkanı olarak Sung Kim atandı. Amerika, Doğu Asya ve Kore'de stratejik olarak önde gelen bir uzman olan Kim, ABD Dışişleri Bakanlığından emekli olduktan sonra Ocak 2024'te Hyundai Motor Grubuna danışman olarak katıldı. Kim, Hyundai'nin küresel ticaretini, politika stratejilerini ve dış ilişkilerdeki etkinliğini güçlendirdi. Markanın stratejik çalışmalarını geliştirme ve çeşitli jeopolitik zorluklarla başa çıkma konusunda sorumluluk sahibi olacak olan Kim, küresel dış işleri denetleyecek.

Üstün performans ve uzun vadeli rekabet gücünü sürdürmek için Jun Young Choi, Kia Başkanı olarak terfi ettirilirken Kyoo Bok Lee ise Hyundai Glovis'in Başkanı olarak görevlendirildi. Cheol Seung Baek Hyundai Transys, Joon Dong Oh Hyundai KEFICO, Hanwoo Lee Hyundai E&C ve Woo Jeong Joo da Hyundai Engineering dahil olmak üzere grubun yeni CEO'ları olarak atandı.