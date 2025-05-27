Hyundai Türkiye, İSO 500'de 10. Sırada

Hyundai Motor Türkiye (HMTR), İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasında 10'uncu sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HMTR, "İSO 500" listesinde çıkışını sürdürdü. Geçen yıl net satışları 127,5 milyar lirayı bulan şirket, listede 3 basamak birden yükselerek 10'uncu sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alex Kim, HMTR'nin 2024'te 245 bin adetle üretim rekoruna ulaştığını hatırlattı.

Kim, "Hyundai'nin Güney Kore dışındaki en uzun süre hizmet veren deniz aşırı fabrikası olarak, kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'nin ekonomisine ve istihdamına pozitif katkı sağlıyoruz. Küresel ticaret dinamiklerinin ve ekonomik gelişmelerin hızla değiştiği bir süreçten geçerken İSO 500 listesinde elde ettiğimiz bu başarının, motivasyonumuzu artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv sektörünün, üretim ve ihracatta kıymetli bir noktada olduğuna değinen Kim, "İSO 500 listesinde ilk 10'daki 4 şirket, otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor. Sektörümüzün gelişimi için yaklaşık 30 yıldır olduğu gibi öncü adımlar atma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026'da hayata geçireceğimiz elektrikli araç üretimiyle, yeni bir dönem başlatarak rekabet avantajımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.