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Ekonomi

Hyundai ve Skoda’dan Hidrojen İşbirliği

Hyundai ve Skoda’dan Hidrojen İşbirliği

Hyundai ve Skoda, hidrojen mobilite ekosistemi için mutabakat muhtırası imzaladı.

20.09.2024 16:57
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Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, hidrojen mobilite ekosistemi kurmak için Mutabakat Muhtırası (MOU) imzaladı.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Prag'daki Kore- Çek Cumhuriyeti İş Zirvesi'nde gerçekleşen imza törenine, Hyundai Motor Company Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Küresel Ticari Araç ve Hidrojen Teknolojileri Sorumlu Başkanı Ken Ramirez ve Skoda Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Petr Novotny katıldı.

Mutabakat Zaptı, hidrojen yakıt hücresi sistemleri ve teknolojilerinin benimsenmesine ilişkin çalışmaları kapsıyor. Mobilite projeleri ve ürünleri için enerji verimli çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacak olan bu çalışma, mobilitenin ötesindeki hidrojen ekosistemi ve değer zinciri fırsatlarının araştırılmasını da kapsıyor.

Her iki taraf da hidrojenin, mobiliteyle başlayarak sürdürülebilir bir toplum için temel bir dayanak olacağı görüşünü paylaşıyor. Taraflar anlaşmanın bir parçası olarak, Hyundai'nin yakıt hücresi sistemini ve teknolojisini kullanacak. Ayrıca, Skoda Grubu'nun faaliyet gösterdiği Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel pazarlardaki çevre dostu mobilitenin hızlanmasına katkıda bulunacak.

Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, ayrıca mobilitenin ötesinde çeşitli kullanımlar için yakıt hücresi sistemi adına ortak fizibilite çalışmaları yürütecek. Hyundai, hem mobilite hem de enerji sektörlerinde çeşitli hidrojen uygulamalarını, işletmedeki küresel uzmanlığını ve içgörülerini kullanarak, enerji geçişine yardımcı olmada önemli bir rol oynayacak.

2008'de kurulan Nosovice'deki Hyundai Motor Çekya Fabrikası (HMMC), yıllık 350 bin araç üretim kapasitesine sahip.

Skoda Grubu ise 165 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürerek ulaşım mühendisliği alanında da oldukça önemli atılımlar yapıyor. Grup, zengin ürün gamı ve otomotiv haricinde de gelişmiş ulaşım sistemleri için alçak tabanlı tramvaylar, banliyö tren üniteleri, metro tren setleri, elektrikli otobüsler, troleybüsler, kontrol-tahrik sistemleri ve bileşenleri üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkan Yardımcısı Ken Ramirez, Skoda Grubu ile ortaklıklarının, Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel pazarlardaki hidrojen teknolojisinin ve karbon nötrlüğünün ilerlemesine katkıda bulunacağını belirtti.

Ramirez, "Yakıt hücresi teknolojimiz ile Skoda Grubu'un mobilite ürünleri ve projeleri arasında olumlu sinerjiler yaratarak, hızla büyüyen hidrojenin geleceğine liderlik etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Skoda Grubu CEO'su Petr Novotny de hidrojenin enerji tasarruflu çözümlerle birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek için mobiliteyi dönüştürmede önemli bir rol oynayacağına inandıklarını bildirdi.

Novotny, Hyundai Motor Company ile olan işbirliklerinin, ulusal sınırların ötesine bakmalarını ve bu teknolojilerin daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ve daha geniş pazarları keşfetmeyi amaçladığını aktararak, "Birlikte çalışarak, küresel mobilite ekosistemine yenilikçi, çevre dostu çözümler getirebilir ve en çok ihtiyaç duyulan alanlarda daha temiz enerjiyi sağlayabiliriz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Hyundai, Ekonomi, Finans, Enerji, Skoda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hyundai ve Skoda’dan Hidrojen İşbirliği - Son Dakika

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