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IAS, 2021'de yüzde 73 büyüdü - Son Dakika

IAS, 2021'de yüzde 73 büyüdü

15.01.2022 12:50
IAS, 2021'de yüzde 73 büyüdü

Teknoloji firması IAS, Industrial Application Objects (IAO) ürününü duyurduğu 2021'i yüzde 73'lük büyümeyle tamamladı.

Teknoloji firması IAS, Industrial Application Objects (IAO) ürününü duyurduğu 2021'i yüzde 73'lük büyümeyle tamamladı.

IAS'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, caniasERP, IoT, big data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ gibi teknolojileri 2021'de de müşterilerine sunmaya devam etti.

Şirket, önemli projeler hayata geçirdiği ve Industrial Application Objects (IAO) ürününü kamuoyuna duyurduğu 2021'de yüzde 73'lük büyüme yakaladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, 2021'in pek çok açıdan başarılı bir yıl olduğunu, hemen hemen her alanda büyüdüklerini, 100 yeni projeye imza attıklarını bildirdi.

Üretim başta olmak üzere enerji, bakım onarım, servis, hizmet, ev perakende gibi birçok sektörden büyük ölçekli, kurumsal yeni müşteriler kazandıklarını kaydeden Karabiber, "Ayrıca kamu sektöründe de yeni projeler başlattık ve burada iş ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Özellikle savunma sanayisinde milli sermaye sayılacak büyük şirketlerin firmamıza ve ürünlerimize ilgisi artarak devam ediyor. 2021'in önemli konu başlıklarından biri IoT idi. Bu yıl canias4.0 IoT çözümümüzün kullanımı büyük oranda yaygınlaştı. Ürünümüze artan talep doğrultusunda bu alanda başarılı referans müşteriler elde ettik." dedi.

"Teknoloji yatırımları 2022'de de devam edecek"

Karabiber, 2021'de globaldeki operasyonlarda da önemli gelişmeler kaydettiklerini, Güney Kore'de Hyundai ile tamamladıkları projenin önemli ölçüde ses getirdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yılın bizim için en önemli gelişmelerinden bir diğeri de yeni ürünümüz IAO idi. IAO ile caniasERP'deki tüm modülleri birer obje haline getirdik. Bu ürün sayesinde müşterilerimize geliştirme özgürlüğü, gelecek teknolojilere kolay adaptasyon için altyapı ve maliyet avantajları sunuyoruz. Sektörümüze ise yeni bir vizyon kazandıracağına inanıyoruz. canias4.0 ile dijitalleşme, Smart Factories ve Endüstri 4.0 konularında teknolojik olarak en iyi, en vizyoner çözümleri sunuyoruz. Firmamız, ürünlerimiz ve iş ortaklarımızla dünya çapında büyümek için büyük fırsatlara sahibiz. Çalışmalarımız ve teknoloji yatırımlarımız 2022'de devam edecek."

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cloud, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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