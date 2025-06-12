İBB'den Yeni Taksi İhaleleri - Son Dakika
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Ekonomi

İBB'den Yeni Taksi İhaleleri

İBB\'den Yeni Taksi İhaleleri
12.06.2025 15:53
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İBB, uygulama bazlı taksi taşımacılığı projesiyle 2 bin 500 yeni plaka tahsis ediyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakasından ilk 150'sinin ihalesini gerçekleştirdi. Açık arttırma şeklinde devam eden ihalede, 9 plaka satışı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis ediyor. İlk etapta 150 plaka için ihale, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi. 30 kişiden 25'i şartları sağlayarak ihaleye katılabildi. 25 başvurudan 14'ü geçerli sayıldı. Açık arttırma şeklinde devam eden ihalede, 9 plaka satışı gerçekleştirildi.

İhalenin devam ettiği sırada yanlış belge teslim eden taksici ihale dışı kaldı ve sonuca itiraz etmesi üzerine tartışma yaşandı. Taksici evrakının eksik ya da hatalı olmadığını iddia ederken İBB Genel sekreteri Volkan Demir ise, "Mevzuata uygun olmadığı için evrağın ismi sizin evrağınızla uyuşmadığı için arkadaşlarımızla beraber onları ihale dışı bıraktık. Ama bundan sonrakileri evrağı tamamlayıp tabii ki de gelebilirsiniz. Eğer teminat yatıran arkadaşlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Yarın teminatları hesaplarına girecek. İhalede bugün katılamayan ve teminat yatıran arkadaşlar. Bu konuda anlayışınıza sığınıyoruz. Burası bir kamu kurumu. Biz bir inisiyatif kullanamıyoruz. Mevzuatta tanımlanmış belge geldiyse kabul ediyoruz. Gelmediyse kabul edemiyoruz. Lütfen bu konuda anlayışlı olalım" dedi. Ardından fenalaşan taksici salondan çıkartıldı ve ihaleye devam edildi.

29 YIL SINIRLI KULLANIM HAKKI

Yeni taksi plakaları, önceki dönemlerden farklı olarak 29 yıl sınırlı kullanım hakkına sahip olacak. İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak taksiler, şehirdeki taksi hizmetlerinde çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

'YOLCULARIMIZ VE ŞOFÖRLERİMİZ GÜVENLİ ŞEKİLDE SEYAHAT EDECEK'

'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' İhalesi hakkında konuşma yapan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, "Bildiğiniz gibi, İstanbul'un ve İstanbulluların uzun süredir devam eden bir taksi sorunu var. Buna çözüm bulmak amacıyla da UKOME 2 bin 500 adet uygulama tabanlı taksiyi devreye aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi de bu 2 bin 500 taksinin satışı için Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verdi. Biz bugün bu 2 bin 500 taksinin ilk etabını ihaleye çıktık. Taksici esnafımız ilk defa böyle bir ihale metoduyla karşılaştığı için hoş nazirelerimiz oldu. Ama taksi esnafı buna teveccüh gösterdi. Bir kısmını sattık. Uygulama tabanlı taksimiz İstanbulluların kısa sürede hizmetinde olacak. Duraklarda yoldan yolcu alamayacak. Sadece belirli ve onaylanmış uygulamalarla çalışacak. ve bu çalışmalar neticesinde taksiler, yolcularımız ve şoförlerimiz güvenli bir şekilde seyahat edecek. Taksilerimiz devamlı kayıt altında olacak. Her sene Büyükşehir Belediyesi tarafından akredite edilecek, kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoför arkadaşlar yine Büyükşehir Belediye'mizin belli birimlerince Ulaşım Akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak. Bu yeni nesil taksi İstanbullulara ve İstanbul'unuza hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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